Tempestade derruba árvores e deixa linha de trem interditada em Curitiba

Uma árvore de grande porte desabou sobre a linha férrea no bairro Cabral, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (22). A queda, que foi provocada pela força dos ventos intensos e pelo volume de chuva acumulado, ocorreu na esquina da Rua Santo Afonso de Ligório com a Rua Coronel Amazonas Marcondes, em um trecho próximo a um posto de combustíveis.

A poucos metros dali, outra árvore também caiu sobre a ferrovia, e por pouco os galhos não atingiram veículos que estavam estacionados na região. Confira, abaixo, imagens de como ficou a região:

A equipe de reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Rumo, empresa responsável pelas ferrovias, e aguarda um posicionamento oficial sobre a interdição e os trabalhos de remoção.

Impacto das chuvas

Além deste trecho específico, várias outras áreas da cidade também foram severamente afetadas por quedas de árvores. De acordo com o Boletim da Defesa Civil, divulgado às 9h40, Curitiba já registrava 121 ocorrências de árvores caídas. Os impactos das chuvas foram sentidos em toda a cidade, resultando também na interrupção do fornecimento de energia para mais de 60 mil imóveis.

Em casos de emergências com quedas de árvores, as autoridades recomendam que os moradores acionem o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil de Curitiba (199).

