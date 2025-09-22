Curitiba sem luz? Temporal deixa 62 mil imóveis sem energia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que atingiram Curitiba na manhã desta segunda-feira (22) deixaram cerca de 62 mil imóveis com falta de luz em Curitiba. De acordo com a Copel, desde as 8h30 equipes estão mobilizadas em diferentes pontos da capital paranaense para restabelecer o fornecimento de energia, interrompido por quedas de árvores e rompimento de cabos.

Entre os bairros de Curitiba mais afetados pelo temporal estão Pinheirinho, Cajuru, Cristo Rei, Hauer e Boqueirão. No Cajuru, além da interrupção do fornecimento de energia, moradores também relatam falta de internet. Segundo boletim da Defesa Civil de Curitiba, até as 7h30 já haviam sido registradas 57 quedas de árvores em 34 bairros da cidade.

Falta de energia em Curitiba até quando?

A Copel reforça a orientação para que a população não se aproxime de cabos rompidos e entre em contato pelos canais oficiais em caso de risco ou acidentes envolvendo a rede elétrica. O atendimento emergencial pode ser acionado pelo telefone 0800 51 00 116 (opção 1), com ligação gratuita.

Também é possível registrar falta de energia pelo site, pelo WhatsApp (41) 3013-8973, pelo aplicativo da Copel ou, caso não haja sinal de internet, enviando um SMS com as letras “SL” e o número da unidade consumidora para 28593. Está sem luz em Curitiba? Reclame!

Mais de 400 mil casas estão sem luz no Paraná

A frente fria que avança sobre o estado também provocou estragos em várias regiões. Em todo o Paraná, aproximadamente 405 mil unidades consumidoras estão sem luz, distribuídas em mais de 5.800 ocorrências em análise pelas equipes da Copel.

Na região Norte, em Bandeirantes, duas torres de alta tensão foram derrubadas pelos ventos. O fornecimento às áreas atendidas foi mantido por linhas alternativas, mas a reconstrução das torres deve se estender até o final desta semana, com o reforço de equipes locais e de outras regiões.

No Oeste e Sudoeste, mais de 1.300 ocorrências de falta de luz já foram registradas nesta manhã. Entre os municípios mais atingidos estão Anahy, Cruzeiro do Iguaçu, Iguatu, Iracema do Oeste, Lindoeste, São Jorge do Oeste, Terra Roxa e Tupãssi.

