Bloqueio na marginal da BR 277 pede atenção dos motoristas

Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 22/09/25 09h34

A marginal da BR-277, na altura do viaduto do Orleans, sentido Curitiba, está, desde sábado (20), com bloqueio parcial da pista devido a execução de furos de sondagem do solo. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas(Smop), os trabalhos devem ser concluídos na terça-feira (23), a depender das condições climáticas. 

A sondagem é necessária para avaliar o perfil do terreno e fornecer dados técnicos que vão embasar os projetos estruturais do novo viaduto previsto para a região. Concluída essa fase, a intervenção será transferida para a marginal sentido Ponta Grossa, com previsão de duração de aproximadamente três dias, entre quarta (24) e sexta-feira (26).

Motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, sempre que possível, optar por rotas alternativas para evitar congestionamentos.

