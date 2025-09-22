Chuva em Curitiba derruba mais de 50 árvores; veja os bairros mais afetados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As chuvas fortes que atingiram Curitiba na manhã desta segunda-feira (22) foram acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, provocando transtornos em diversos bairros da cidade. O Caximba foi a região mais afetada, registrando 17,7 milímetros de chuva até 7h30, de acordo com o Boletim da Defesa Civil de Curitiba.

Outros bairros também tiveram índices expressivos de precipitação: Boqueirão (14 mm), Santo Inácio (12,3 mm), Pinheirinho (11,2 mm) e Portão (10,8 mm). Além do grande volume de água, houve registros de quedas de árvores e falta de energia elétrica em diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana.

Até as 7h30, a Defesa Civil contabilizou 57 quedas de árvores em 34 bairros de Curitiba. Para auxiliar moradores atingidos pelas chuvas, foram distribuídas três lonas de proteção nos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão e Cajuru.

Entre as regiões mais impactadas pela falta de energia elétrica estão Pinheirinho, Cajuru, Cristo Rei, Hauer e Boqueirão. No Cajuru, além da interrupção no fornecimento de luz, moradores também enfrentaram problemas de conexão com a internet.

Risco de deslizamentos

A Defesa Civil de Curitiba não registrou alagamentos ou desabrigados na cidade nesta manhã. No entanto, a Defesa Civil do Paraná mantém um alerta moderado para risco de deslizamentos e enxurradas em áreas vulneráveis da região Leste do estado, devido à continuidade da frente fria.

A recomendação é que a população esteja atenta a sinais de perigo, como rachaduras em paredes e pisos, infiltrações e movimentação do solo. Em caso de emergência, os moradores devem abandonar a residência, buscar abrigo seguro e acionar imediatamente os órgãos competentes pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

