Natal da Família Madalosso em Santa Felicidade: veja as datas

Já pensou em aproveitar o clima natalino em um dos bairros mais charmosos de Curitiba? A partir do dia 30 de novembro, Santa Felicidade vai se transformar em um verdadeiro cenário de Natal com espetáculos músico-teatrais gratuitos. E o melhor: tudo isso acontece em um dos restaurantes mais tradicionais da cidade!

A Família Madalosso acaba de divulgar o calendário do “Natal da Família Madalosso: encantando Santa Felicidade”, que chega à sua sexta edição em 2025. Os espetáculos já fazem parte do calendário oficial de eventos natalinos de Curitiba.

Com duração de uma hora, as apresentações transformam o estacionamento do restaurante em um palco mágico, onde famílias inteiras podem se reunir para celebrar o espírito natalino. No ano passado, cerca de 70 mil pessoas prestigiaram o evento, e para este ano a expectativa é receber em torno de 60 mil visitantes.

“O Natal da Família Madalosso já é uma tradição em Curitiba e um orgulho para todos nós. É emocionante ver famílias inteiras reunidas, compartilhando momentos especiais e celebrando a magia natalina em Santa Felicidade. Esperamos repetir o sucesso de público deste ano e encantar ainda mais pessoas”, afirma a executiva do Grupo Família Madalosso, Mariana Werner.

Vale destacar que o evento é uma parceria com a Prefeitura de Curitiba. Então, se você está procurando um programa especial para entrar no clima natalino, já pode anotar na agenda as datas das apresentações.

Confira o calendário completo:

• 30/11 (domingo) – 19h30

• 02/12 (terça-feira) – 19h30

• 07/12 (domingo) – 19h30

• 09/12 (terça-feira) – 19h30

• 14/12 (domingo) – 19h30

• 16/12 (terça-feira) – 19h30

• 21/12 (domingo) – 19h30

• 22/12 (segunda-feira) – 19h30

• 23/12 (terça-feira) – 19h30