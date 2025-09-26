Bombando! Supermercados crescem 18% no Paraná em 2025

Basta dar uma volta pelos bairros de Curitiba para perceber que o setor de supermercados está bombando. Nesta sexta-feira (26/09), houve a inauguração de mais uma unidade do Supermercado Muffato, desta vez no Jardim das Américas. O que chamou atenção? A rede paranaense não está de brincadeira: com as aberturas simultâneas na capital paranaense e em São Paulo, o Grupo já soma 113 unidades espalhadas pelo Brasil.

Setembro tem sido o mês da multiplicação para o Muffato. Logo no comecinho, eles abriram as portas de uma nova loja no Centro de Curitiba. Na quinta-feira (25/09) foi a vez de Votuporanga, em São Paulo, receber uma unidade. E nesta sexta? Duas inaugurações ao mesmo tempo: uma aqui em Curitiba e outra na capital paulista. Para outubro já estão previstas mais duas lojas na capital paranaense, mantendo esse ritmo acelerado de crescimento.

Os números impressionam: 16 novas lojas do grupo abertas no Brasil só em 2025, sendo nove no Paraná (quatro delas aqui em Curitiba). Isso significa muita gente trabalhando — 3 mil novos empregos gerados apenas este ano. No total, o grupo já emprega quase 30 mil funcionários. Em 2024, o faturamento bruto ultrapassou os R$ 17 bilhões.

Durante a inauguração, Everton Muffato, diretor do grupo, não escondeu o entusiasmo. “Esse ano estamos fazendo o maior investimento da nossa história. Essa loja estava na mão de uma multinacional e agora é um motivo de muito orgulho para nós trazer aqui uma empresa nacional e paranaense com o conceito paranaense de fazer supermercado”, celebrou. “São 3 mil novos empregos no Brasil inteiro este ano, somando quase 30 mil empregos até o final do ano, isso mostra a nossa crença no nosso estado, no nosso país, acompanhando a pujança do momento da economia do nosso estado”.

E não é só o Muffato que está crescendo. O setor inteiro vive um momento positivo no Paraná. Segundo a Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR de junho, as compras feitas pelas redes junto aos fornecedores cresceram 18% no acumulado de janeiro a junho de 2025, comparado ao mesmo período do ano passado.

Curitiba e Região Metropolitana puxaram esse crescimento com alta de 29%. Outras regiões também mostraram resultados expressivos: Ponta Grossa (8,3%), Londrina (5,6%) e Região Oeste (3,6%). Esse aumento nas compras revela a confiança dos empresários e a preparação para manter as prateleiras bem abastecidas com maior variedade de produtos.

Nas vendas, os supermercados também registraram avanço. No primeiro semestre, o crescimento foi de 2,15% em todo o estado. Londrina teve alta de 6,4%, a Região Oeste de 4,8%, Ponta Grossa avançou 4,2%, enquanto Curitiba e Região Metropolitana subiram 1,9%. Mesmo com preços mais pressionados, o setor mostra estabilidade com tendência de alta.

A folha de pagamento também engordou: o total desembolsado com salários e encargos aumentou 2,8% no semestre. Maringá se destacou com crescimento de 8,1%, seguida por Ponta Grossa (3,5%), Região Oeste (3%) e Curitiba e RM (2,2%). Isso significa mais dinheiro circulando na economia local.

O número de funcionários também está se recuperando. De maio para junho houve alta de 0,36%. No acumulado do ano, Maringá já mostra avanço de 4% e a Região Oeste de 1,6%.

Parece que, pelo menos para os supermercados do Paraná, a economia está dando sinais claros de recuperação. Para os consumidores, mais opções de compra e preços mais competitivos.