Condor escolhe bairro de Curitiba para novo supermercado

A rede de supermercados paranaense Condor está expandindo sua presença na capital com a construção de mais uma unidade em Curitiba. A nova loja ficará localizada em um ponto estratégico do bairro Tarumã, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 3261, ao lado do pátio de veículos do Detran/PR.

O empreendimento seguirá o padrão arquitetônico das últimas inaugurações do grupo, aliando modernidade e sustentabilidade, elementos voltados para o conforto dos clientes. Unidades recentes, como a recém-inaugurada no bairro Barreirinha em junho, contam com espaços temáticos dedicados a bebidas alcoólicas e alimentação saudável, além de mercearia, setor de hortifruti e açougue com cortes especiais.

Para agilizar o atendimento, o novo supermercado em Curitiba também deverá contar com checkouts de autoatendimento. O espaço ainda deverá contar com estacionamento amplo com vagas rotativas, que incluirá áreas tanto cobertas quanto externas.

Ainda sem previsão de inauguração, a expectativa é de que o novo supermercado em Curitiba da rede Condor impacte diretamente a economia local. A estimativa inicial é de que a unidade gere cerca de 150 empregos diretos na região.

