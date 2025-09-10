Com vigas instaladas, obras do novo viaduto Curitiba–Pinhais entram em nova fase

A instalação das 12 vigas que formarão a base das duas pontes sobre o Rio Atuba está concluída. As estruturas vão compor o novo viaduto Curitiba–Pinhais, que está sendo construído entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rodovia João Leopoldo Jacomel, na região do Bairro Alto.
A operação começou no último dia 31 de agosto, quando foram fixadas as seis primeiras vigas. No domingo (7), outras seis foram posicionadas, completando a etapa. Cada peça foi transportada individualmente do canteiro de obras, localizado a cerca de um quilômetro, até o ponto de instalação.
As vigas são gigantes: têm aproximadamente 33 metros de comprimento, são feitas de concreto e aço e pesam pouco mais de 50 toneladas. Além do viaduto e das pontes, a intervenção prevê a requalificação de vias, implantação de novos pavimentos e calçadas, modernização da iluminação pública e melhorias no sistema de drenagem.
Qual a próxima etapa da obra?
Com as vigas no lugar, os trabalhos agora avançam para a execução da laje, a integração com as pistas marginais – já em implantação – e a preparação para a pavimentação.
Quando concluídas, cada ponte terá 35 metros de comprimento e 13,4 metros de largura. O projeto inclui duas faixas de rolamento, passeio para pedestres com quase três metros e barreiras de proteção. As obras fazem parte do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do Novo Inter 2, com investimento total de R$ 68,7 milhões e previsão de entrega até setembro de 2026.
O novo viaduto terá 155 metros de extensão por 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido. A estrutura será acompanhada das duas pontes marginais sobre o Rio Atuba e contará com um retorno em formato de rotatória estendida, desenhada para melhorar o fluxo viário da região.
A rotatória sob o viaduto vai eliminar o atual semáforo de cinco tempos envolvendo a Avenida Victor Ferreira do Amaral, Rodovia João Leopoldo Jacomel e ruas laterais, como a Brasílio de Lara (Bairro Alto) e Paulo Kissula (Capão da Imbuia).
