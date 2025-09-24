Obra milionária paga por supermercado cria novo acesso em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma grande obra de infraestrutura está em andamento no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), com o objetivo de oferecer aos moradores e motoristas um novo acesso à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Desde agosto, a Rua Maria Homan Wisniewski, que é transversal à avenida, passa por um processo de requalificação completa, buscando a ligação entre os trechos do conjunto Trianon e do Atenas II.

A interconexão viária permitirá uma saída direta da avenida para as principais vias da região, como a Rua Robert Redzimski e a Rua João Dembinski. O investimento total na obra, que é estimado em R$ 7 milhões, está sendo realizado pelo Grupo Muffato como uma medida mitigatória e compensatória, buscando reduzir os impactos gerados pelo empreendimento, como aumento de tráfego e impactos ambientais na região.

O projeto contempla uma série de melhorias estruturais, incluindo a pavimentação asfáltica em uma área de 10.527 m², a implantação de calçadas, meio-fio e um sistema completo de galerias de esgoto e drenagem pluvial. Confira logo abaixo como estão as obras:

Impacto direto aos moradores

De acordo com a empresa, a conclusão da obra trará benefícios diretos para a comunidade. Atualmente, os moradores precisam utilizar rotas mais longas, passando pelas ruas Robert Redzimski, João Dembinski e, em seguida, pela Eduardo Sprada, para acessar a avenida e a BR-376. Na região, também há outra unidade a 1,4 quilômetros de distância.

Com a nova ligação, o trajeto será facilitado, o que vai beneficiar também os trabalhadores da unidade do Max Atacadista localizada na rua da obra. Além da nova ligação viária, a Rua Maria Homan Wisniewski está passando por uma completa requalificação em seu trecho entre as ruas João Dembinski e Izaltino Dias Ferraz.

Segundo o diretor do Grupo, Ederson Muffato, o projeto trará mais mobilidade, valorização e bem-estar à região. “Essa intervenção vai repaginar a região, trazendo mais mobilidade, valorização e bem-estar para os moradores. Trata-se de um investimento que conecta pessoas e abre novas oportunidades para a cidade.”

O projeto também pode impactar o transporte público. A linha de ônibus que passa pelo trecho é somente a 823 – Augusta. Outras três linhas passam pelos atacadistas pela avenida (826 – Campo Comprido/CIC, 732 – Caiuá/Campo Comprido, 060 – Interbairros VI). Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), novos projetos de adaptação de itinerários das linhas poderão ser estudados após a conclusão da obra.

