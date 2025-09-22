Prédio abandonado no Centro ganhará novo uso dedicado à economia solidária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Localizado em um ponto estratégico no Centro de Curitiba, na esquina da Alameda Doutor Muricy com a Rua Cruz Machado e próximo à Praça Tiradentes, um edifício que estava sem uso por anos passará por uma ampla obra de revitalização para abrigar o novo Centro de Economia Popular Solidária e Criativa.

O imóvel, que inicialmente seria transformado em um novo espaço de moradia social pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), teve o destino alterado. A prefeitura optou por transferir o prédio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), que agora é a responsável pela requalificação.

A iniciativa integra o programa “Curitiba de Volta ao Centro”, o maior projeto de revitalização urbana da história da região. O objetivo do programa é devolver o coração da cidade aos curitibanos, combinando segurança reforçada, infraestrutura moderna, apoio ao comércio local, estímulo à geração de empregos e valorização da cultura. A intervenção arquitetônica no edifício, do tipo retrofit, preservará as características originais do prédio enquanto o adapta integralmente à nova finalidade.

Para potencializar o projeto, uma parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) será oficializada em breve. A universidade, em conjunto com a Prefeitura de Curitiba, será responsável pelos recursos financeiros destinados à reforma. Além disso, a colaboração se estenderá ao apoio na criação do novo Departamento de Economia Popular, Solidária e Criativa da SMDEI.

Como será o Centro de Economia Popular Solidária e Criativa de Curitiba

Com a parceria, o local se tornará um polo avançado de atendimento e suporte da UFPR. Acadêmicos de diversos cursos da universidade oferecerão apoio em várias áreas para as iniciativas de economia solidária e criativa, sobretudo por meio de projetos de pesquisa e extensão.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, a proposta é reunir os empreendedores que buscam qualificação e que desejam dar visibilidade ao valor de seus produtos.

“Com esse espaço, Curitiba dará mais um passo para fortalecer o empreendedorismo, a inovação e a inclusão produtiva. Ao criar o maior Centro de Economia Popular Solidária e Criativa do Brasil, estamos mostrando que a nossa cidade acredita no poder transformador do trabalho coletivo e da criatividade. Este espaço será muito mais que um prédio, será um ponto de encontro de talentos, de formação e de oportunidades”, afirmou o vice-prefeito Paulo Martins.