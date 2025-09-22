Horas após temporal, Curitiba continua com mais de 100 semáforos desligados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana começou com estragos em Curitiba após um temporal atingir a capital entre a noite de domingo (21/09) e a madrugada desta segunda-feira (22/09). Além da quedas de diversas árvores, 117 semáforos continuam desligados na tarde desta segunda, causando lentidão no trânsito da cidade e exigindo dos motoristas mais atenção.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, ao todo, 157 semáforos foram desligados pela manhã. Até o início da tarde, a Copel realizou o religamento de 40, restando ainda 117 semáforos desligados.

A companhia informou que mais de 600 equipes estão mobilizadas para restabelecer a energia em toda a cidade. Conforme atualização às 16 horas, 39 mil unidades consumidoras em Curitiba ainda continuam sem energia.

Segundo a Copel, a maior parte dos desligamentos é por conta de rompimento de linhas de energia por quedas de árvores e galhos de árvores sobre a rede elétrica, devido ação do vento. Não há previsão para que a energia seja restabelecida em toda cidade.

Mais de um milhão de unidades ficaram sem luz no Paraná

A Copel informou que o pico de interrupção no fornecimento de energia no Paraná ocorreu por volta das 7h desta segunda (22/09). Cerca de 1,1 milhão de unidades consumidoras estiveram simultaneamente sem luz em todo estado.

Conforme a Defesa Civil do Paraná, pela manhã, sete municípios registraram ocorrências dentro do sistema do órgão estadual, com cerca de 1,6 mil pessoas afetadas e outras oito desalojadas. São eles: Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Guarapuava, Marmeleiro, Nova Santa Rosa, Ponta Grossa e Renascença.

Em Curitiba, a rajada de vento mais forte registrada pelos equipamentos do Simepar foi de 58,7 km/h às 5h15. Fazenda Rio Grande teve ventos mais fortes, de 70,9 km/h, enquanto que Cerro Azul teve rajada de vento de 76,7 km/h. Na medição feita pelos equipamentos do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a rajada foi de 77,7 km/h às 5h21. As três cidades ficam na Região Metropolitana da Capital.