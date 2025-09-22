Municípios do Paraná registram chuva intensa e ventos de até 121 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil do Paraná está monitorando o cenário de chuvas que atingiram o Estado desde o final de semana e perduram nesta segunda-feira (22). Pela manhã, sete municípios registraram ocorrências dentro do sistema do órgão estadual, com cerca de 1,6 mil pessoas afetadas e outras oito desalojadas. São eles: Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Guarapuava, Marmeleiro, Nova Santa Rosa, Ponta Grossa e Renascença.

Segundo a Defesa Civil, Dois Vizinhos, na região Sudoeste, foi a cidade mais impactada pelo vendaval, com 1,2 mil pessoas afetadas, e cerca de 400 casas danificadas. Na sequência, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, teve 200 pessoas afetadas pelas chuvas, com 50 residências danificadas. Em Marmeleiro e Coronel Domingos Soares, ambas no Sudoeste, 80 pessoas foram impactadas pelas chuvas, com 20 casas afetadas em cada. Guarapuava, no Centro-Sul, teve oito residências danificadas, com 25 pessoas afetadas.

A Defesa Civil informa que cada Núcleo de Atuação Regional (NAR) segue prestando suporte aos municípios e que o monitoramento e atualizações de novos boletins de ocorrência permanecem ativos.

Levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que os maiores acumulados de chuva, até as 5 horas desta segunda-feira (22), foram registrados em Ouro Verde do Oeste (75,6 mm), Toledo (70 mm), Ubiratã (68 mm), Guarapuava (49,9 mm), Laranjeiras do Sul (48,6 mm), Mangueirinha (44,6 mm), Santa Helena (43,4 mm), Candói (41,4 mm), Coronel Domingos Soares (41 mm), Quedas do Iguaçu (40,6 mm), Palotina (38 mm), Umuarama (37,8 mm), Altônia (36 mm), Palmas (35,1 mm) e Pinhão (39 mm).

Paraná registra fortes rajadas de vento

Os estragos provocados pela chuva foram potencializados pelas fortes rajadas de vento que a acompanharam. Em Ubiratã, no Centro-Oeste, a força do vento chegou a 121 km/h na madrugada, por volta da uma hora. Velocidade parecida foi registrada em Altônia, com 102,2 km/h, também a uma da manhã. Ponta Grossa (83,9 km/h), Guaíra (77 km/h), Umuarama (74,2 km/h), Cascavel (73,8 km/h), Laranjeiras do Sul (72,7 km/h) e Campo Mourão (71,3 km/h) também registraram fortes rajadas de vento durante a madrugada.

Em Curitiba, a rajada mais forte registrada pelos equipamentos do Simepar foi de 58,7 km/h às 5h15. Fazenda Rio Grande teve ventos mais fortes, de 70,9 km/h, enquanto que Cerro Azul teve rajada de vento de 76,7 km/h. Na medição feita pelos equipamentos do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a rajada foi de 77,7 km/h às 5h21. As três cidades ficam na Região Metropolitana da Capital.

Chuva provoca estragos em Curitiba

Curitiba também foi afetada pelas fortes chuvas na manhã desta segunda-feira (22). O temporal foi acompanhado de rajadas de vento de 72 km/h e descargas elétricas, provocando transtornos em diversos bairros da cidade. Segundo boletim atualizado Defesa Civil de Curitiba, foram 121 árvores derrubadas com o temporal e um acumulado de 17,38 mm.

Temporal deixa milhares sem luz no Paraná

Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) estão em campo desde o início dos temporais no Paraná e seguem mobilizadas. Em todo o Paraná, aproximadamente 405 mil domicílios estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido em decorrência do evento climático, em mais de 5,8 mil ocorrências para inspeção e atuação dos profissionais da companhia.

De acordo com o Simepar, além das precipitações houve registro de descargas atmosféricas pela manhã, especialmente entre o Oeste, Noroeste e o Vale do Ivaí. Nas estações de Altônia e Ubiratã, na região Noroeste, as rajadas de vento superaram os 100 km/h.

Em Bandeirantes, na região Norte do Paraná, duas torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos. As regiões usualmente atendidas pelas linhas destas torres estão atendidas por linhas alternativas, portanto não há imóveis sem luz por conta da queda. Trabalhadores locais e de outras regiões irão intensificar as ações na reconstrução das estruturas, com previsão de conclusão para o final desta semana.

A falta de luz pode ser informada pelo aplicativo da Copel, pelo site ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800-510-0116.

Maiores acumulados de chuva até as 9h30 desta segunda-feira:

102,2 mm em Ouro Verde do Oeste

93,6 mm em Toledo

92,6 mm em Ubiratã

82,6 mm em Cianorte

79,8 mm em Mangueirinha

79 mm em Laranjeiras do Sul

77,6 mm em Guarapuava

71,6 mm em Umuarama

70,6 mm em Santa Helena

69,8 mm em Nova Tebas

69,6 mm em Pinhão

68 mm em Coronel Domingos Soares

67 mm em Candói

64,2 mm em Cascavel

65,2 mm em Quedas do Iguaçu

58,6 mm em Campina da Lagoa

56,4 mm em União da Vitória

55,8 mm em Cândido de Abreu

55 mm em Porto Vitória

52,6 mm em Altônia

51 mm em Foz do Jordão

50,6 mm em São Mateus do Sul

47,2 mm em Palotina

47,1 mm em Palmas

45 mm em Cruz Machado

44,4 mm em Dois Vizinhos

43,6 mm em Cidade Gaúcha

43 mm em Apucarana

41,6 mm na Lapa

40,2 mm em Maringá

39,4 mm em Capanema

38,6 mm em Nova Laranjeiras

36,8 mm em General Carneiro

36,4 mm em Telêmaco Borba

35 mm em Francisco Beltrão

34,6 mm em Ponta Grossa

34 mm em Guaíra

33,4 mm em Mandaguari

33,4 mm em São Jorge d’Oeste

33 mm em Cruzeiro do Iguaçu

32,6 mm em São Miguel do Iguaçu

32,2 mm em Planalto

32 mm em Coronel Vivida

31,8 mm em Porto Amazonas

31 mm em Boa Esperança do Iguaçu

30,2 mm em Ivaí

Maiores rajadas de vento nesta segunda-feira no Paraná:

Ubiratã: 121 km/h

Altônia: 102,2 km/h

Ponta Grossa: 83,9 km/h

São José dos Pinhais (aeroporto): 77,7 km/h

Guaíra: 77 km/h

Cerro Azul: 76,7 km/h

Umuarama: 74,2 km/h

Cascavel: 73,8 km/h

Laranjeiras do Sul: 72,7 km/h

Campo Mourão: 71,3 km/h

Fazenda Rio Grande: 70,9 km/h

Curitiba: 58,7 km/h