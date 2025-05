Prédio abandonado no Centro vai ser primeiro edifício a ganhar requalificação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Localizado na esquina da Alameda Doutor Muricy com a Rua Cruz Machado, um edifício abandonado, próximo à Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, passará por uma reforma de revitalização para receber apartamentos destinados a um novo programa de aluguel social a ser implementado.

Essa será a primeira requalificação do projeto “Curitiba de Volta ao Centro”, lançado pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD) em 29 de abril. Financiada com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), a proposta visa incentivar a ocupação da área central da cidade, alinhando-se ao conceito da “cidade de quinze minutos”.

Atualmente, o imóvel pertence à Prefeitura de Curitiba. Para viabilizar o início do projeto, o edifício será transferido para a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), responsável pela análise da planta e pelas adequações necessárias à nova finalidade. Veja fotos do local:

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A intervenção, do tipo retrofit, preservará as características arquitetônicas originais, adaptando os espaços para fins residenciais. A Cohab informou que ainda não há previsão de início das obras.