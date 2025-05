Curitiba realiza Dia D de vacinação no sábado; veja endereços das unidades

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove o Dia D de vacinação em 11 unidades de saúde da capital no sábado (10), das 8h às 14h. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário de rotina, que podem ser consultadas no aplicativo Imuniza Já Curitiba, incluindo o imunizante contra a gripe para os grupos prioritários.

A vacinação acontecerá nas unidades de saúde listadas a seguir:

US Campo Alegre , na Regional CIC: Avenida das Indústrias, nº 1749;

, na Regional CIC: Avenida das Indústrias, nº 1749; US Vila Guaira , no Regional Portão: Rua São Paulo, nº 1495;

, no Regional Portão: Rua São Paulo, nº 1495; US Mãe Curitibana , no Regional Matriz Rua Jaime Reis, nº 331;

, no Regional Matriz Rua Jaime Reis, nº 331; US Bacacheri , na Regional Boa Vista: Avenida Erasto Gaertner, nº 797;

, na Regional Boa Vista: Avenida Erasto Gaertner, nº 797; US Pinheiros , na Regional Santa Felicidade: Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, nº 370;

, na Regional Santa Felicidade: Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, nº 370; US Visitação , na Regional Boqueirão: Rua Bley Zorning, nº 3136;

, na Regional Boqueirão: Rua Bley Zorning, nº 3136; US Nossa Senhora Aparecida , na Regional Bairro Novo: Rua Carlos Amoretty Osório, nº 169;

, na Regional Bairro Novo: Rua Carlos Amoretty Osório, nº 169; US Iracema , na Regional Cajuru: Rua Professor Nivaldo Braga, nº 1571;

, na Regional Cajuru: Rua Professor Nivaldo Braga, nº 1571; US São Domingos , na Regional Cajuru: Rua Ladislau Mikosz, nº 133;

, na Regional Cajuru: Rua Ladislau Mikosz, nº 133; US Monteiro Lobato , na Regional Tatuquara: Rua Olivio José Rosetti, nº 538;

, na Regional Tatuquara: Rua Olivio José Rosetti, nº 538; US Sagrado Coração, na Regional Pinheirinho: Rua Antônio Claudino, nº 375.

A ação tem como objetivo oferecer horários alternativos para que as famílias possam atualizar a carteira de vacinação. Vale lembrar que não há contraindicação para receber mais de uma vacina no mesmo dia. Portanto, quem estiver com outras doses em atraso poderá aproveitá-las junto com a da gripe.

Mais de 180 mil doses contra a gripe já foram aplicadas em Curitiba

Desde 1º de abril, Curitiba já aplicou 181,4 mil doses da vacina contra a influenza. A cobertura vacinal entre o público-alvo, composto por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, está em 27%. Confira no site da prefeitura quem pode receber a vacina nesta etapa

A vacina distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus: influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A imunização reduz o risco de complicações graves e pode evitar mortes.

Em 2024, a cidade registrou 52 mortes por influenza, segundo maior número desde 2009, quando a pandemia de H1N1 resultou em 53 mortes. Dessas vítimas, 50 tinham 60 anos ou mais, 49 apresentavam comorbidades e 41 não haviam se vacinado.