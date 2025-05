Projeto que permite ação de praças e ruas de Curitiba é aprovado em 1º turno

O plenário da Câmara Municipal de Curitiba aprovou por unanimidade, em primeiro turno, nesta segunda-feira (5), o projeto de lei que moderniza o programa de adoção de logradouros públicos na capital. A proposta é de autoria do vereador Rodrigo Marcial (NOVO) e conta com coautoria da vereadora Indiara Barbosa, do mesmo partido.

O texto propõe uma nova lógica para a gestão de espaços públicos como praças, parques, bosques, jardinetes, largos, jardins ambientais, parquinhos, núcleos ambientais, centros esportivos, relógios e canteiros centrais de ruas e avenidas. A medida reduz a burocracia, amplia a transparência e garante mais liberdade para que empresários, comerciantes, construtoras e até pessoas físicas possam adotar e cuidar desses locais, com segurança jurídica e contrapartidas bem definidas.

Entre as inovações do projeto está a criação de uma plataforma digital que permitirá identificar quais espaços já foram adotados e quais ainda estão disponíveis. Em troca do cuidado com o local, o adotante poderá divulgar sua marca de forma proporcional ao espaço adotado — criando um modelo de gestão que une economia de recursos públicos com melhoria efetiva na conservação urbana.

“A ideia é simples: permitir que quem gera valor na cidade também possa cuidar dela, com liberdade e sem travas burocráticas. Isso é o que chamamos de boa gestão pública”, afirma Rodrigo.

A proposta, que tem apoio da Prefeitura de Curitiba, já passou por análises técnicas e foi construída em diálogo com secretarias e órgãos como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria de Governo. O objetivo é garantir viabilidade prática e responsabilidade na execução.

Para Rodrigo, a aprovação unânime do projeto mostra que é possível unir gestão pública eficiente com participação da sociedade civil: “Quando um comerciante adota uma praça, ele não está só limpando um espaço — ele está criando vínculo com a comunidade, gerando bem-estar, segurança e mostrando que todos podemos contribuir. É assim que começa um novo espírito de cidade. Hoje é uma praça. Amanhã, a solução de problemas muito maiores.”

O projeto ainda precisa passar por nova votação em segundo turno antes de seguir para sanção do prefeito.