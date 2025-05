Chuva de meteoros com resquícios do cometa Halley poderá ser vista até esta terça-feira

Anualmente, os primeiros dias de maio marcam o esplendor máximo da chuva de meteoros Eta Aquáridas, que poderá ser vista do Brasil no início desta semana. O fenômeno é resultado de resquícios deixados pelo cometa Halley centenas de anos atrás, e terá seu pico de observação no hemisfério sul na madrugada de 5 para 6 de maio.

De acordo com a Nasa, nesta época do mês é possível observar aproximadamente 50 meteoros por hora, que viajam a uma velocidade aproximada de 65,4 quilômetros por segundo em direção à atmosfera terrestre. O espetáculo de luzes não requer equipamentos técnicos para ser visualizado. A dica é apenas procurar o lugar mais escuro possível e olhar para a direção leste, durante a madrugada.

De acordo com a Organização Mundial de Meteoros, que disponibiliza um calendário completo de meteoros aqui neste link, como a lua minguante se porá bem antes do nascimento do radiante (ponto de onde o fenômeno parece emanar), “as circunstâncias são excelentes para ver esta chuva”. Noites de lua cheia, por exemplo, dificultam a observação.

Como observar um meteoro?

Para aproveitar ao máximo os fenômenos astronômicos, é essencial escolher locais com pouca ou nenhuma poluição luminosa. As grandes cidades, com suas luzes artificiais, dificultam a visualização de eventos como chuvas de meteoros e até das superluas. Buscar áreas afastadas, como zonas rurais ou montanhosas, é a melhor opção para quem deseja observar com clareza. Caso o tempo não esteja colaborando, uma alternativa é acompanhar as transmissões ao vivo de instituições científicas, como o Observatório Nacional, que frequentemente transmite eventos astronômicos pela internet.

O que ainda está previsto para este ano?

O calendário de 2025 promete atrair a atenção dos apaixonados por astronomia com uma série de eventos que poderão ser observados ao redor do mundo. Entre os principais destaques do ano estão três superluas, diversas chuvas de meteoros, conjunções planetárias e o raro fenômeno da “Lua de Sangue”. Esses fenômenos poderão ser vistos a olho nu ou com o auxílio de telescópios em observatórios, com o Brasil também tendo a oportunidade de acompanhar diversos desses espetáculos celestes.

Eclipse Lunar Penumbral (7 de setembro)

No dia 7 de setembro, os entusiastas da astronomia no Brasil poderão observar um eclipse lunar penumbral, quando a Lua passa pela parte mais externa da sombra da Terra, conhecida como penumbra. Esse tipo de eclipse causa uma leve diminuição no brilho da Lua, criando um efeito sutil no céu. Embora não seja um evento tão dramático quanto os eclipses lunares totais, ele ainda será uma experiência interessante para os observadores.

Superluas (7 de outubro, 5 de novembro e 4 de dezembro)

Os três eventos de superlua de 2025 ocorrerão no segundo semestre, nos dias 7 de outubro, 5 de novembro e 4 de dezembro. Durante esses dias, a Lua estará mais próxima da Terra, fazendo com que ela apareça maior e mais brilhante no céu. Embora o fenômeno possa ser observado em qualquer lugar do Brasil, para uma visualização mais clara e impressionante, é recomendável que os observadores se afastem das luzes das grandes cidades.

