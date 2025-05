Paranaense quer gastar R$ 154 com presente do Dia das Mães. Veja algumas dicas!

O paranaense deve gastar em média R$ 154,40 com presente de Dia das Mães neste ano. De acordo com a sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR, 66,6% dos consumidores do estado pretendem presentear suas mães neste mês de maio.

Por outro lado, a expectativa das homenageadas é grande: 92,1% das mães paranaenses ouvidas pela sondagem esperam ganhar um mimo ou lembrança especial – fica a dica.

Entre os itens mais escolhidos para presentear as mães estão roupas, bolsas e calçados com 42%. Em seguida aparecem perfumes e cosméticos (19,5%), flores (6,9%) e joias, bijuterias e acessórios (6,9%).

Os filhos homens devem gastar cerca de R$ 26 a mais do que as filhas mulheres. Os homens devem em média R$ 167,42, e as mulheres R$ 140,98.



A forma de pagamento preferida será à vista, com 42,6% dos entrevistados sinalizando que vão optar por Pix, cartão de débito e dinheiro, além dos 31,1% que vão pagar o presente no cartão de crédito para o vencimento. As compras no cartão de crédito parcelado devem corresponder a 25%.

Os itens que compõem a cesta de consumo típica da data registram uma alta estimada de 7,19% em Curitiba e Região Metropolitana, índice acima da média nacional, que é de 5,63%. Em 2024, o mesmo conjunto de itens apresentou variação de 2,33% no Paraná.

Produtos como chocolates (+23,19%), joias e bijuterias (+16,37%), sapatos (+12,03%), perfumes (+11,80%) e artigos de maquiagem (+10,27%) lideram o aumento de preços.



As vendas devem movimentar, no Paraná, R$ 1.110,77 bilhão, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



A maioria dos filhos deve deixar para comprar o presente até uma semana antes da data (66,7%). Outros 18,6% anteciparam de 8 a 15 dias antes, enquanto 8,4% deixarão para o próprio domingo. Apenas 6,3% já garantiram o presente com mais de 15 dias de antecedência.

Local de compra

O comércio de rua, incluindo as lojas do centro e de bairro, será o principal local das compras, atraindo 40,7% dos consumidores. As aquisições pela internet somam 23,9% das intenções, seguidas pelos shoppings, com 23%.

Almoço fora mais caro

A folga das mães da cozinha deve pesar mais no bolso. O subitem Alimentação Fora do Domicílio representa cerca de 40% do peso da inflação da cesta do Dia das Mães e acumulou variação de 8,75% nos últimos 12 meses em Curitiba.



“Esse aumento está relacionado à inflação dos serviços, que tem sido puxada por um mercado de trabalho mais aquecido e por reajustes nos custos do setor”, explica o economista. “Além disso, o forte encarecimento do chocolate é reflexo das condições climáticas adversas nas principais regiões produtoras de cacau, especialmente na África”, explica o economista da Fecomércio PR, Lucas Dezordi



Porém, há alguns itens que podem ser uma boa oportunidade para compra. Produtos como artigos de cama, mesa e banho (-3,67%), ingressos para cinema, teatro e concertos (-2,56%), refrigeradores (-1,76%), máquinas de lavar roupa (-1,5%) e televisores (+0,09%) sofreram menos pressão inflacionária.

“Esses produtos podem representar boas oportunidades de compra. É importante comparar preços, já que o ambiente inflacionário ainda impõe desafios ao poder de compra das famílias”, avalia Dezordi.

Geração de empregos

Em todo o Brasil, segundo a CNC, a previsão de contratação de temporários para

atender à demanda sazonal neste ano deverá ser maior (29,73 mil) do que no ano passado (28,36 mil vagas)