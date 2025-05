Corpus Christi: quando será o próximo feriado e o que ele significa

Após uma sequência de vários feriados (Páscoa, Tiradentes e Dia do Trabalho), os brasileiros retomam suas rotinas normais de trabalho. No entanto, em junho, tem mais um feriadão pra poder aproveitar. No próximo dia 19 de junho (uma quinta-feira) acontece a celebração do Corpus Christi, um feriado religioso com raízes profundas na tradição católica. Mas o dia não se trata de um feriado nacional, você sabia?

A data, cujo nome em latim significa “Corpo de Cristo”, é dedicada à solenidade que celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, representada pela hóstia consagrada durante a missa. Instituída no século XIII, a festa de Corpus Christi fala sobre a importância da conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, momento extremamente importante para a fé cristã.

Tradicionalmente, a celebração é marcada por missas solenes e procissões pelas ruas, onde, em muitas cidades – e Curitiba é uma delas -, são confeccionados elaborados tapetes de serragem, borra de café e outros materiais, adornados com símbolos religiosos.

O feriado de Corpus Christi é móvel no calendário litúrgico, sendo celebrado sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, que ocorre após Pentecostes. A data proporciona uma pausa nas atividades cotidianas, convidando à reflexão e à participação nas celebrações religiosas para aqueles que professam a fé católica.

Corpus Christi não está na lista de feriados nacionais, mas é considerado ponto facultativo. Ou seja, cada estado ou cidade determina se a celebração é encarada como feriado ou não.