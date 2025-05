Alerta Geada entra em operação para informar produtores e população sobre o fenômeno

O Alerta Geada começa a operar nesta segunda-feira (5) para informar, com antecedência, produtores rurais sobre o risco de danos causados pelo frio.

O serviço é operado há mais de 30 anos, de maio a setembro pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) e o Simepar. Para a primeira semana de maio, a previsão meteorológica não indica a formação de geadas no estado.

Criado originalmente para proteger cafezais recém-plantados, o Alerta Geada atualmente atende diversas atividades agropecuárias como avicultura, suinocultura, horticultura e silvicultura, por exemplo. Outros setores da economia também aproveitam do serviço, é o caso do turismo, comércio, mercado financeiro e construção civil.

Durante a vigência do serviço, pesquisadores divulgam diariamente boletins com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar no Estado.

Como funciona o Alerta Geada

“Com o apoio de modelos de previsão do tempo, a equipe do Simepar elabora prognósticos sobre a evolução de intensas massas de ar de origem polar, que favorecem a ocorrência de geadas no Paraná, com até cinco dias de antecedência”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Previsão outono/inverno



Segundo Ângela Costa, a entrada de massas de ar polar no território paranaense tende a se intensificar a partir de maio, alternando dias frios com períodos de temperaturas mais amenas. São esperados veranicos, nevoeiros e geadas — condições típicas da estação —, com variação de intensidade entre as regiões. O fenômeno El Niño permanece em fase neutra.

“Os modelos climatológicos indicam que as precipitações e temperaturas devem se manter próximas à média histórica para o Estado”, afirma a meteorologista Ângela Costa, do IDR-Paraná.

Dicas para os cafezais



Em lavouras com 6 a 24 meses de idade, recomenda-se amontoar terra no tronco até o primeiro par de folhas ou ramos, protegendo as gemas vegetativas contra eventuais geadas. Esse procedimento deve ser feito já em maio e mantido até meados de setembro.

Para mudas com até seis meses de campo, o ideal é cobri-las totalmente com terra ou palha, sempre que houver previsão de geada. Nos viveiros, a proteção se dá com duas a três camadas de plástico ou acionamento de aquecimento. As medidas devem ser adotadas conforme os avisos de alerta e desfeitas imediatamente após o fim do risco.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉