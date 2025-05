Projeto cultural leva rap e samba para Curitiba e 4 cidades da RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre os dias 12 e 22 de maio, o projeto “Circulação – Devoção, Rap do Meu Samba” promoverá shows e rodas de conversa gratuitas em Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e Curitiba.

A proposta busca conectar rap, samba e as experiências da juventude periférica por meio de apresentações culturais e atividades formativas. Serão dez shows conduzidos pela cantora e produtora cultural Janine Mathias, ao lado da Banda Devoção.

Confira, a seguir, as datas, horários e locais das apresentações:

Campo Largo : no dia 12 de maio, às 11h e às 14, na Casa de Cultura, localizada na Rua Centenário, nº 2011;

: no dia 12 de maio, às 11h e às 14, na Casa de Cultura, localizada na Rua Centenário, nº 2011; Fazenda Rio Grande : no dia 14 de maio, às 11h e às 14h, no Teatro Municipal, localizado na Rua Itália, nº 287;

: no dia 14 de maio, às 11h e às 14h, no Teatro Municipal, localizado na Rua Itália, nº 287; Pinhais : no dia 16 de maio, às 11h e às 14h, no miniauditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado na Rua Rio Trombetas, nº 828;

: no dia 16 de maio, às 11h e às 14h, no miniauditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado na Rua Rio Trombetas, nº 828; Piraquara : no dia 20 de maio, às 11h e às 14h, no Teatro do Parque das Águas, localizado na Rua Vitório Scarante, nº 2-102;

: no dia 20 de maio, às 11h e às 14h, no Teatro do Parque das Águas, localizado na Rua Vitório Scarante, nº 2-102; Curitiba: dia 22 de maio, às 15h e às 18h, no Teatro Universitário de Curitiba (TUC), localizado na Galeria Júlio Moreira, na Travessa Nestor de Castro.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no local de cada evento com 30 minutos de antecedência. Para o encerramento em Curitiba, também é possível garantir a entrada online pela plataforma Pixta.me.

Bate-papos acontecerão em escolas estaduais das cidades

Além dos espetáculos, o projeto contempla um circuito de rodas de conversa com estudantes do Ensino Fundamental, Médio e participantes dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

As atividades abordarão o rap como ferramenta de expressão, consciência social e os desafios enfrentados por artistas negros no Brasil. Janine Mathias, também idealizadora do projeto “Samba da Nêga”, estará presente nos encontros, compartilhando sua trajetória.

Ao término de cada bate-papo, será realizado um pocket show com a cantora Janine Mathias e a DJ Mitay, seguido por uma batalha de rima com MCs da região.