Curitiba vai ter patrulha para fiscalizar assédio nos ônibus e prática de rabeira

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, abriu nesta segunda-feira (05) a programação da Campanha Maio Amarelo 2025 e anunciou a criação de uma patrulha da Guarda Municipal para ampliar a segurança no transporte coletivo da cidade. A patrulha contará com equipes treinadas para coibir furtos, casos de assédio e a prática de “rabeira” – na qual ciclistas se penduram nos ônibus em movimento nas vias exclusivas do transporte.

“Nós buscamos morte zero no trânsito da cidade e vamos fortalecer ainda mais as campanhas educativas e de prevenção que já ocorrem o ano inteiro. A transparência na gestão do trânsito de Curitiba também será ampliada. Vamos divulgar a arrecadação e a aplicação dos recursos arrecadados com as infrações registradas nas ruas”, afirmou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna.

Tema da campanha Maio Amarelo 2025

O tema da campanha de 2025 é “Desacelere, seu bem maior é a vida”. Ao longo do mês, a Superintendência de Trânsito (Setran), por meio da Escola Pública de Trânsito ABC, vai realizar ações voltadas à prevenção e educação, como palestras e blitze educativas nas ruas.

‘O objetivo é reduzir pela metade os números que nós temos hoje. Vamos focar a educação crianças e a conscientização dos adultos. O trânsito é feito de escolhas e escolhas corretas e seguras salvam vidas”, destacou Melissa Puertas Sampaio, diretora da Escola Pública de Trânsito ABC.

Curitiba teve 141 mortes no trânsito em 2024

De acordo com o relatório anual do Programa Vida no Trânsito (PVT), coordenado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, com base no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal da Saúde, em 2024 foram registradas 141 mortes em 136 acidentes de trânsito em Curitiba, queda de 5,4% em relação a 2023, quando foram 149 mortes.

Desde o início do Programa Vida no Trânsito (2011) até 2024, Curitiba registrou redução de 54,5% no número de mortes. Em 2024, o município registrou o menor número absoluto de mortes desde o início do programa (141). Em 2011, no início do programa, 310 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no município.