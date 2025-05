Marcha para Jesus deve reunir mais de 20 mil fiéis em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 30ª edição da Marcha para Jesus promete reunir mais de 20 mil fiéis no dia 17 de maio, transformando as ruas do Centro em um grande ato de fé e solidariedade.

Com o tema “Jesus Cristo, Nossa Única Esperança“, o evento deste ano ganha um significado especial em meio aos desafios globais. Thiago Ferro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e um dos organizadores, explica o tema do evento. “Em um momento difícil para o mundo, com guerras e instabilidades, sabemos que não podemos confiar em homens, mas naquele em que temos nossa fé”.

A marcha terá início às 13h30 na Praça 19 de Dezembro, com um momento cívico e de orações. Às 14h, a multidão seguirá pela Rua Barão do Serro Azul, em um novo percurso que culminará no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e João Negrão. Lá, um palco especial receberá pregações e apresentações musicais gospel.

O prefeito Eduardo Pimentel, que confirmou presença, destaca a importância do evento. “Sempre falei, mesmo antes de ser eleito, da importância de estarmos juntos em atividades de cada igreja, principalmente quando há o incentivo à união e aos projetos sociais, como é o caso da marcha”.

Organizada pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), a Marcha para Jesus reúne igrejas e comunidades cristãs de diversas denominações. Caravanas de fiéis de toda a Região Metropolitana são esperadas para este dia de celebração.

Além da manifestação de fé, o evento mantém sua tradicional campanha de solidariedade. Os participantes são convidados a doar alimentos, que serão distribuídos a organizações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Curitiba e região.

A programação deve se estender até as 18h, prometendo um dia inteiro de louvor, oração e união para os cristãos curitibanos.