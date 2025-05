Carro pega fogo e motorista morre na BR-277, em Morretes

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (05) na BR-277. No final da manhã, um veículo pegou fogo no km 35 da rodovia, próximo ao município de Morretes, na região do Litoral.

Infelizmente, o condutor do automóvel não conseguiu escapar das chamas a tempo, vindo a óbito no local. As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades estão investigando o caso. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Equipes de emergência e perícia foram rapidamente acionadas e já se encontram no local do acidente.

O acidente causou transtornos no tráfego da BR-277, uma das principais vias de acesso ao litoral paranaense. No momento, o fluxo de veículos está restrito a apenas uma faixa, o que pode resultar em lentidão para os motoristas que utilizam a rodovia.