11 acidentes com 11 mortes! Tragédias marcaram o feriado nas BR´s que cortam o Paraná

Durante o feriado prolongado de 1º de Maio foram registrados onze acidentes com mortes nas rodovias federais no Paraná. De 30 de abril a 4 de maio, durante a Operação Dia do Trabalho 2025, da Polícia Rodoviária Federal, ao todo, ocorreram 113 acidentes com 106 feridos.

Dos 11 óbitos registrados, cinco foram de motociclistas. Segundo a PRF, as ocorrências tiveram relação com o comportamento dos condutores, praticando velocidade excessiva para o local ou desrespeitando outras regras de trânsito, como, por exemplo, trafegar na contramão.



Três acidentes com morte aconteceram em Curitiba. Na madrugada do dia 30 de abril, um veículo capotou na BR-277, km 78. Na manhã do mesmo dia, um motociclista caiu na BR-376, no km 595. E no dia 2 de maio, um motociclista foi atropelado após cair da moto, na BR-277, km 82.

Pedestres também estavam entre as vítimas, com três atropelamentos registrados nas cidades de Cascavel, no oeste do Paraná, e São José dos Pinhais, na RMC. As três mortes ocorreram no período da noite, mesmo com iluminação em dois locais.

Fiscalizações

Durante a operação, 5.422 veículos foram abordados em todo o estado. Os radares portáteis registraram 1.253 flagrantes de excesso de velocidade, e 159 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas. Ao todo, 61 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 20 pessoas foram detidas por crimes de trânsito.

Apreensão drogas

Mais de duas toneladas de drogas, totalizando 2.142 quilos foram apreendidas pelas equipes da PRF.

