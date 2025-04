Caos na BR-376: Novo acidente tem 3 caminhões, motorista gravemente ferido e mais bloqueio

Um novo acidente na BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, gera ainda mais trânsito na rodovia, que já está com movimento intenso por causa do feriado. A pista sentido Santa Catarina já estava bloqueada por causa de um acidente que ocorreu na manhã desta terça-feira (30). Outro acidente, no meio da manhã, que envolveu três carretas, deixa o trânsito ainda mais travado sentido Santa Catarina. Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido com semi-amputação de membro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 09h00, no km 664, sentido Santa Catarina. Uma colisão traseira envolvendo três caminhões, deixando uma pessoa em estado grave.

O motorista de um dos caminhões foi encaminhado ao hospital pelo resgate aeromédico da PRF.

Conforme informações preliminares o caminhão causador do acidente estava com com um dos freios isolados. As três pistas ficaram interditadas até perto do meio dia.

Amputação parcial de membro

O motorista ferido, de 25 anos de idade, foi encaminhado ao hospital Cajuru de helicóptero. Ele teve ferimentos gravíssimos e amputação parcial de membro inferior, segundo a PRF.

Foto: Reprodução/RPC/Tony Matoso.

