Homem morre na BR-376 após ser atingido por caminhão carregado com suplementos em pó

Um homem de 64 anos morreu após uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete, que ele dirigia, em Guaratuba, na BR-376, na manhã desta quarta-feira (30). Há bloqueio na pista sentido Santa Catarina e muito congestionamento

O acidente foi registrado às 6h, no km 674, na pista sentido Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos trafegavam pela faixa da direita, o caminhão bateu na traseira da caminhonete S10 que com o impacto saiu da pista.

Logo em seguida o caminhão tombou e a carga de suplementos em pó ficou espalhada pela pista.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, o trecho está com bloqueio parcial e fila de 5 quilômetros.

Há bloqueio total e um grande congestionamento no trecho . Foto: Divulgação/PRF.

