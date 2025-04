Curitiba anuncia primeira estratégia para atrair moradores para o Centro

A Prefeitura iniciou as discussões das medidas de médio prazo do programa Curitiba de Volta ao Centro na tarde desta terça-feira (29), na Capela Santa Maria. O prefeito Eduardo Pimentel anunciou que a prefeitura está preparando o primeiro projeto de retrofit no Centro, destinado a habitação de interesse social, que será realizado com recursos do Fundo Municipal de Habitação (FMH), por meio da Companhia de Habitação Popular (Cohab) de Curitiba.

Retrofit é a reforma de edificações antigas que estão desocupadas, mantendo características originais.

“A Prefeitura lidera o projeto, mas precisamos de todo mundo. Vamos fazer o primeiro projeto de retrofit com verbas do município no Centro e contamos com exemplos como o da revitalização do Hotel Del Rey. É isso que precisamos: de quem está investindo no Centro estar presente (na comissão) para sugerir e cobrar soluções”, destacou o prefeito.

O anúncio foi feito durante a segunda reunião da Comissão de Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba. A comissão é formada por representantes de 48 instituições de diferentes setores da sociedade, que se reúnem bimestralmente para discutir e propor projetos e iniciativas urbanas para melhorias no Centro.

No encontro, o presidente da Cohab Curitiba, André Baú, ressaltou que o município está trabalhando em novas habitações de interesse social pela cidade, inclusive na região central e o retrofit – reforma de edificações antigas, que estão desocupadas.

Estratégias de ocupação no Centro de Curitiba

O prefeito defendeu que, além de novas moradias nos imóveis que estão desocupados e precisam de reformas, é necessário investir na ocupação das edificações que têm moradores, mas estão com unidades vazias. “Temos de estudar formas de destinar parte dessas estruturas para a habitação social e outra parte para a administração da iniciativa privada”, disse.

Na sessão, três especialistas no tema – os presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon/PR), Carlos Augusto Emery Cade; do Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi/PR), Ricardo Hirodi Toyofuku; e da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), Thomas Gomes – compartilharam opiniões sobre o que é necessário para “repovoar” com novos moradores a região central de Curitiba.

Cade reforçou que o mercado imobiliário investe onde há demanda e, portanto, é preciso reforçar os atrativos de morar na região. Toyofuku destacou que é necessário pensar em propostas que tragam famílias inteiras para o Centro, perfil que será atraído com aumento da sensação de segurança e pujança do comércio.

Por fim, Gomes usou o mote do filme Campo dos Sonhos: “Construa que eles virão”. Para que as construções atendam as demandas de forma assertiva, completou, o trabalho da prefeitura em promover o diálogo entre os diferentes setores da sociedade é essencial para direcionar novos projetos.

Conceito ‘cidade de 15 minutos’

A presidente da Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba, Maria Lopes Bonamigo, apresentou pontos positivos da proposta de criação de moradias de interesse social no Centro, que vai contribuir para que pessoas de mais baixa renda possam morar próximo ao local de trabalho, dentro de um conceito de qualidade de vida da “cidade de 15 minutos”.

“Promover a moradia social não é só viável, mas necessário. Tenho uma funcionária que sai do trabalho às 16h e chega em casa às 19h. Olha o tempo que ela perde por morar longe. Se chegasse às 17h, poderia fazer academia, estudar, ter mais qualidade de vida com a família”, falou Maria.

Moradora do bairro e empresária há 17 anos na região, ela emprega 27 pessoas em seu restaurante e uma no seu brechó. A maioria mora em bairros que fazem limite com outros municípios ou na Região Metropolitana.

Praça Osório deve ganhar revitalização

Entre as ações previstas, a prefeitura deve iniciar um anteprojeto para a revitalização da Praça Osório, disse o prefeito. Nas próximas semanas pretende lançar um edital para que a iniciativa privada possa patrocinar as ações culturais e de lazer do Domingo no Centro, para que possam ser realizadas mais de uma vez por mês.