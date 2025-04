Homem é condenado a 27 anos de prisão por esfaquear e matar estudante em ônibus de Curitiba

Alanderson Fernando Moreira Erdman, de 30 anos, foi condenado a 27 anos de prisão por esfaquear e matar o estudante de enfermagem Matheus João de Castro Santana, de 20 anos, dentro de um ônibus em Curitiba. O resultado do julgamento foi divulgado na segunda-feira (28), pela 7ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

O crime aconteceu durante a tarde do dia 08 de agosto de 2024, em um ônibus da linha Pinhais / Rui Barbosa, na Avenida Presidente Affonso Camargo, no Cristo Rei. Durante um assalto dentro do coletivo, Alanderson esfaqueou e roubou o celular de Matheus. A vítima foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Alanderson foi condenado pelo crime de latrocínio. Na decisão, o juiz César Maranhão de Loyola Furtado determinou a sentença de “27 (vinte e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado”.

De acordo com as informações do processo, o réu foi preso em flagrante no dia 09 de agosto de 2024 e seguiu detido desde então. A denúncia sobre o crime foi recebida em 20 de agosto de 2024.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa de Alanderson.