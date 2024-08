Homem morre esfaqueado dentro de biarticulado em Curitiba

Um homem de 20 anos morreu após ser esfaqueado dentro de um ônibus em Curitiba na tarde desta quinta-feira (08). A situação aconteceu na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Jardim Botânico, em um coletivo que faz a linha C01 Pinhais / Rui Barbosa.

Segundo informações da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) – responsável pelo ônibus, o jovem foi vítima de um assalto. Ele foi ferido com uma faca durante o crime.

“Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, apesar dos esforços imediatos do motorista do veículo, que acionou prontamente os serviços de emergência. As equipes de socorro chegaram rapidamente ao local e realizaram manobras de ressuscitação, mas, lamentavelmente, sem sucesso. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP, lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família e amigos da vítima neste momento de dor”, diz nota da Amep.

Após o crime, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) também foi acionada para fazer um patrulhamento na região e tentar encontrar o responsável pela facada.

