Vírus comum da infância pode causar dor horrível: vacina custa R$ 2 mil em Curitiba

Em março de 2022, durante uma madrugada, o empresário André Portes Santos, de 53 anos, sentiu uma dor no peito intensa e fora do comum. A preocupação com o sintoma fez com suspeitasse de um princípio de infarto. Sozinho, dirigiu até o Hospital Santa Cruz, onde pediu para ser atendido por um médico cardiologista. Após uma série de exames, no entanto, foi encaminhado a um dermatologista com a suspeita de Herpes-Zóster, também conhecida como cobreiro.

Casos como o de André são mais comuns no Brasil e em todo o mundo. Até 94,2 % dos adultos no Brasil podem estar infectados com o vírus que causam a Herpes-Zóster. A alta incidência se deve ao vírus causador da doença, o Varicela-Zoster, que também é o causador da catapora.

A doença é causada pela reativação desse vírus, que permanece no organismo por anos após a infecção inicial. Quando ele se desloca pelos nervos periféricos, como os das pernas e braços, até atingir a pele pode causar a Herpes-Zóster. Os primeiros sinais costumam incluir fortes dores, vermelhidão e lesões na pele semelhantes às causadas por queimaduras.

Vacina não está disponível pelo SUS, por enquanto

Apesar de frequente, a vacina contra o vírus da Herpes-Zóster ainda não está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas em 25 de abril, o Ministério da Saúde solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) a inclusão do imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na rede privada, duas vacinas estão disponíveis: a Shingrix, com eficácia de 91%, e a Zostavax, com 51%. Aprovada em 2022, a vacina Shingrix é a mais comum no mercado, já que a estimativa de imunidade é de 10 anos. Para receber uma dose da vacina, é necessário desembolsar ao menos R$ 900, além de ter prescrição médica. O esquema vacinal exige duas aplicações, totalizando R$ 1.800.

Imunizante pode ser usado para prevenir reincidência de casos

De acordo com a médica hiperbarista Caroline Schmidt, a Herpes-Zóster costuma se manifestar quando há queda na imunidade. Esse aspecto faz com que a doença atinja mais frequentemente idosos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, pessoas em tratamento de câncer ou que fazem uso de medicamentos contínuos.

Por afetar a pele, a doença pode abrir caminho para infecções secundárias. “Como rompe a barreira de proteção da pele e expõe o tecido subcutâneo, é comum surgirem infecções oportunistas. Alguma bactéria pode aproveitar aquela ruptura da pele e resultar em novas infecções”, alerta a médica.

Apesar do custo elevado da vacina, a médica explica que sempre há ganhos ao pensar na prevenção. “O tratamento da Herpes-Zóster pode ser relativamente barato quando pensamos nos antivirais disponíveis na rede pública. Porém, se o paciente tiver alguma complicação que exija um medicamento diferente ou uma internação, tudo isso já eleva o custo secundário do tratamento e acaba compensando esse valor mais elevado da vacina”, disse.

Prevenção inclui cuidados de doenças típicas de inverno

Além da vacinação, a prevenção também envolve cuidados cotidianos. Segundo a médica, as mesmas medidas adotadas contra doenças virais no inverno são eficazes contra a Herpes-Zóster. “A prevenção de uma doença viral é sempre aquele cuidado que temos nos lugares mais frios e no inverno, como higienizar as mãos com álcool e manter os ambientes arejados”, destaca.

Identificar a enfermidade nos primeiros sinais também é importante para que os casos não se tornem mais graves. Dor em regiões incomuns da pele, como rosto ou tórax, e lesões parecidas com queimaduras, sem causa aparente, são sinais de alerta. Nesses casos, a orientação é procurar atendimento médico.

Confira onde a vacina está disponível

A vacina contra a Herpes-Zóster está disponível nas redes de farmácias Nissei, por R$ 852,25 cada dose; na Panvel, por R$ 973,00 cada dose; e na Droga Raia, por R$ 955,20 cada dose. Nas farmácias, é possível fazer o agendamento da aplicação pela internet ou no balcão das unidades que fazem a aplicação. As clínicas particulares que oferecem o serviço em Curitiba são a Vacinas Asami, a Dr. Vacina e a Vaccine.