Dia do Trabalho em Curitiba: veja o que abre e fecha no feriado

Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), alguns serviços municipais de Curitiba terão mudanças nos horários de funcionamento. Na sexta-feira (2), o expediente também será alterado em função do recesso.

O transporte público será o primeiro a ter mudanças. Na quinta, os ônibus operados pela Urbanização de Curitiba (Urbs) circularão conforme a tabela de domingo. Na sexta, o atendimento segue com a grade habitual dos dias úteis.

Funcionamento dos serviços de saúde de Curitiba no Dia do Trabalhador

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não terão expediente na quinta-feira. Já na sexta, dez unidades estarão abertas das 8h às 17h. Confira a lista a seguir:

US Salvador Allende (Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sitio Cercado);

US Bacacheri (Avenida Erasto Gaertner, 797 Bacacheri);

US Menonitas (Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim);

US Uberaba de Cima (Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba);

US Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200 – Cidade Industrial);

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho);

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo);

US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha);

US Santa Felicidade (Via Veneto, 10 – Santa Felicidade);

(Via Veneto, 10 – Santa Felicidade); US Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Americo de Oliveira, 240 – Tatuquara).

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II e III estarão fechados nos dois dias, com atendimento 24 horas para os pacientes internados. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente.

Mercados municipais vão abrir no feriado?

O Mercado Municipal e o Regional do Cajuru permanecerão fechados na quinta e sexta. A exceção é o Mercado do Capão Raso, que não abre no feriado, mas reabre na sexta, das 9h às 21h.

Os Armazéns da Família retomam as atividades na sexta e funcionam também no sábado, conforme o horário normal. Algumas unidades do Sacolão da Família permanecem abertas.

A relação completa de serviços pode ser consultada no site da Prefeitura.

Pontos turísticos de Curitiba

Durante o feriado, os atrativos turísticos da cidade estarão abertos ao público. Veja os horários de funcionamento a seguir:

Torre Panorâmica: das 10h às 18h (acesso permitido até 17h30 ou até atingir a capacidade máxima). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), à venda no local;

Zoológico de Curitiba: das 10h às 16h;

Museu de História Natural Capão da Imbuia: das 9h às 16h45;

Passeio Público: das 6h às 20h;

: das 6h às 20h; Jardim Botânico de Curitiba: das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona diariamente, das 9h às 17h.