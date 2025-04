Com Di Ferrero e Leoni, Capital Inicial celebra 25 anos de acústico em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano no cenário musical. No dia 14 de junho de 2025, o Capital Inicial traz à capital paranaense a turnê comemorativa “Capital Inicial: Acústico 25 Anos”, celebrando um quarto de século do lançamento de seu icônico álbum acústico.

O show, que acontecerá na Arena White Hall/Jockey Clube do Paraná, promete ser uma noite memorável para os fãs do rock nacional. A apresentação contará com participações especiais de Di Ferrero e Leoni, que farão shows completos para abrir o evento.

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda, expressa sua empolgação: “Um marco como esse da história do Capital tem que ser celebrado! Por isso, vamos levar para 25 locais esse show com a formação quase original de 25 anos atrás. Vai ser lindo reviver esse momento que foi a virada de chave para a banda e os fãs.”

A turnê, que teve início em março, vem percorrendo 25 cidades, reproduzindo na íntegra e na ordem original as músicas do famoso disco. O projeto visa recriar a atmosfera do álbum que marcou uma virada na carreira da banda, levando-os a um novo patamar de sucesso.

O show em Curitiba promete ser um marco na celebração deste álbum que redefiniu a trajetória do Capital Inicial e influenciou toda uma geração do rock brasileiro. Fãs terão a oportunidade única de reviver os clássicos que tornaram o “Acústico MTV” um dos discos mais vendidos e influentes da música nacional.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda através do site www.blueticket.com.br, com preços a partir de R$ 80,00 (meia-entrada). Há opções de setores como pista, área VIP/premium e bistrô, este último oferecendo mesas para grupos de até 6 pessoas.