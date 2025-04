Shopping de Curitiba reinaugura cinema com dia do beijo e passaporte família

Sem muito alarde, mas com bastante sucesso, o Shopping Curitiba reinaugurou no último sábado (26) suas novas salas de cinema. A primeira sessão da rede Cineflix marcou o retorno das atividades cinematográficas no local após 3 anos do encerramento das atividades da operação anterior. E a volta foi em grande estilo – e com novidades.

Com 3 salas de exibição com poltronas reclináveis ultra confortáveis, sistema de som Dolby digital 7.1 e projetores a Laser Christie, a rede arrancou elogios de quem foi prestigiar o retorno. Nesta primeira semana, os filmes que estão em cartaz são Minecraft , O Contador, Conclave e Festival de Cinema Europeu.

+ Leia mais: Curitiba tem sete restaurantes entre os 100 melhores do Brasil, diz ranking

“Essa é uma inauguração muito esperada pelos nossos clientes. Com a Cineflix, o Shopping Curitiba se torna ainda mais completo, oferecendo soluções que vão de compras, a lazer e serviços. Estamos animados com essa parceria de peso, sabemos da qualidade da rede e temos certeza que o público irá gostar”, comenta Débora Ramos, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

Visando a praticidade e agilidade, a Cineflix é pioneira na implantação do sistema de atendimento 1Line!, que consiste em fila única para compra de ingressos e itens da bomboniere. Uma das tantas funcionalidades desse modelo é a opção dos espectadores adquirirem tanto os combos quanto os ingressos nos terminais de autoatendimento, e posteriormente fazer a retirada em fila separada de bebida e pipoca na bilheteria.

“Com essa nova operação, reafirmamos nosso compromisso de oferecer entretenimento com conforto e tecnologia de ponta aos amantes do cinema que frequentam o Shopping Curitiba, proporcionando a melhor experiência possível.” Douglas Mandrot, presidente da Cineflix.

Também merece destaque a relação de promoções para compra dos combos e ingressos. Nas quartas-feiras, os clientes pagam o valor de meia-entrada com ingressos a R$15,00 para filmes convencionais e R$17,00 para filmes em 3D. Na promoção da Quinta do Namoro, casal que troca beijo em frente a bilheteria paga só uma entrada.

Chef renomado vai abrir restaurante na Pedreira Paulo Leminski

A Cineflix ainda oferece com exclusividade em Curitiba o Passaporte Família, que oferta um preço especial nos ingressos de dois adultos e duas crianças. Menores de 3 anos de idade não pagam entrada em nenhuma sessão.

A rede de cinema é 100% digitalizada do país e conta com projetos diferenciados na programação. Um deles é a Sessão Bebê a Bordo, que acontece mensalmente e é dedicado à família e filhos de colo. A sala de projeção recebe ajustes no som, temperatura e iluminação para garantir o conforto na sessão.

Mais detalhes no site da rede de cinemas. O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.