Em manifestação, professores relembram batalha do Centro Cívico e cobram correção salarial

Nesta terça-feira (29), professores e educadores da rede estadual participaram de uma manifestação para marcar os dez anos do episódio de repressão policial ocorrido no Centro Cívico, em Curitiba. A passeata começou às 9h, na Praça Tiradentes, e seguiu até a Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu. Em 29 de abril de 2015, 200 pessoas ficaram feridas num confronto entre policiais e professores.

Ao final do percurso, os manifestantes se reuniram na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) para apresentar as reivindicações da categoria aos deputados. A principal pauta foi a correção salarial com base na inflação, prevista na data-base.

Segundo a presidenta da APP-Sindicato, Walkiria Mazeto, o protesto também teve como objetivo denunciar outras situações enfrentadas pelos profissionais da educação. “Estamos vivendo mais um período difícil, em que o governo tem agido com dureza contra nossa categoria nas escolas, mas seguimos firmes e determinados para resistir”, afirmou.

Batalha de 2015 deixou 200 pessoas feridas. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Último reajuste da data-base foi em 2016

No Paraná, a data-base para o reajuste dos salários dos professores estaduais é 1º de maio, conforme estabelece a Lei Estadual nº 15.512/2007. O objetivo é corrigir os vencimentos conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), compensando as perdas inflacionárias.

A legislação da data-base passou por reajuste pela última vez em 2016. Atualmente, o sindicato alega que o governador do estado, Ratinho Júnior (PSD) tem se recusado a abrir diálogo ou apresentar propostas efetivas de recomposição salarial. A defasagem acumulada desde 2016, de acordo com a entidade, chega a aproximadamente 47%.

Além da correção dos vencimentos e da equiparação com outras carreiras do Executivo, os educadores exigem a garantia das 7 horas-atividade nas escolas, o fim do processo de privatização da rede estadual, a extinção do programa de escolas cívico-militares e a realização de eleições para a escolha de diretores escolares em todas as escolas da rede estadual.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Em 25 de abril de 2015, mais de 200 pessoas foram feridos no confronto

Em 29 de abril de 2015, professores e servidores da educação foram reprimidos de forma violenta pela Polícia Militar, sob ordens do então governador Beto Richa (PSDB) e do ex-secretário de Segurança Pública Fernando Francischini, durante um protesto no Centro da cidade.

