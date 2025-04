Biarticulado elétrico de Curitiba é flagrado ‘passeando’ em caminhão na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus biarticulado elétrico em cima de um caminhão prancha chamou atenção de quem passava pela BR-116, no Campo do Santana, em Curitiba. O flagra foi feito no domingo (27).

Este biarticulado é um Volvo BZRT – Bus Zero Rapid Transit, elétrico que está em testes desde o ano passado na capital paranaense.

De acordo com a fabricante, o veículo estava retornando do interior de São Paulo para Curitiba. “Por se tratar de veículo elétrico, ele tem autonomia de 250 km, ideal para aplicação nos sistemas BRT das grandes metrópoles. No entanto, deslocamentos maiores, para outras cidades, são feitos sempre sobre prancha”.

Um caminhão prancha, serve para o transporte de cargas pesadas e volumosas, especialmente máquinas e equipamentos de grande porte, que não podem ser divididos ou desmontados facilmente. A empresa não deixou claro o que o veículo foi fazer no interior do estado vizinho.

Ônibus elétricos em Curitiba devem levar até 250 passageiros

Projetado para receber carrocerias de até 28 metros para levar até 250 passageiros, o BZRT é o maior veículo elétrico do mundo. O veículo possui um Alerta de Ponto Cego Lateral, sistema que avisa sobre a presença de pedestres, ciclistas, motociclistas ou qualquer obstáculo que possa resultar em colisão.

Em nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que o veículo deve entrar em teste em maio, sem passageiros. No entanto, a data exata para o início do teste ainda não foi definida.