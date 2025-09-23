Após ciclone extratropical, 30 mil domicílios seguem sem luz no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A passagem de um ciclone extratropical, acompanhado de fortes chuvas e ventos na segunda-feira (22/09) no Paraná, ainda está provocando transtornos. Em boletim às 20 horas desta terça-feira (23/09), a Copel informou que 30 mil domicílios seguem sem luz no estado. No pico dos desligamentos, registrado às 7 horas de segunda-feira, o número chegou a 1,1 milhão de domicílios sem energia elétrica simultaneamente.

De acordo com a Copel, as redes elétricas foram severamente danificadas em todas as regiões do Paraná. Desde o início do evento climático, equipes da companhia estão mobilizadas para a recomposição dos serviços de energia elétrica. Nesta terça-feira, a Copel ultrapassou a marca de 11,4 mil serviços atendidos no estado.

Para restabelecer a energia, 2,7 mil eletricistas estão mobilizados. Dos 30 mil domicílios que seguem desligados, 11,4 mil estão na região Centro-Sul; 7,1 mil no Norte; 4,2 mil no Leste, 3,6 mil no Noroeste e 3,6 mil no Oeste e Sudoeste do Paraná.

“Este é considerado o evento climático mais desafiador dos últimos anos para as redes elétricas da Copel. Os ventos ultrapassaram os 100 km/h em ao menos 12 cidades, e os acumulados de chuva em dois dias fizeram com que dez estações meteorológicas do Instituto Simepar atingissem o volume de água previsto para todo o mês de setembro já no dia 22”, diz nota da empresa.

Ventos fortes derrubam torres de alta tensão no Paraná

Os fortes ventos causaram a queda de duas torres de alta tensão em Bandeirantes, no Norte do Paraná. O trabalho de reconstrução segue em andamento. A contabilidade de postes quebrados em todo o Paraná chega a 322, principalmente em decorrência da queda de árvores sobre as redes de distribuição. Apenas em Curitiba, 120 árvores foram derrubadas em consequência do vendaval.

Ainda sem luz?

A Copel afirma que o atendimento aos serviços segue ordem que prioriza hospitais, postos de saúde e outros serviços essenciais à população, assim como situações que possam representar risco à vida. Outro fator avaliado é o número de domicílios afetados em cada ocorrência e a possibilidade de acesso para o atendimento.

Para atendimento emergencial, é possível entrar em contato com a companhia pelo telefone 0800 51 00 116 (opção 1), com ligação gratuita. Também é possível registrar falta de energia pelo site, pelo WhatsApp (41) 3013-8973, pelo aplicativo da Copel ou, caso não haja sinal de internet, enviando um SMS com as letras “SL” e o número da unidade consumidora para 28593.