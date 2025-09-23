Ciclone extratropical foi a causa de estragos e falta de luz em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento registradas nesta segunda-feira (22/09) foram provocadas pela passagem de uma frente fria vinda do Paraguai e da Argentina, associada a um ciclone extratropical formado próximo ao litoral gaúcho, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Esse tipo de sistema meteorológico ocorre quando há queda acentuada da pressão atmosférica em um ponto específico, criando uma diferença em relação às áreas vizinhas. Essa variação gera correntes de ar intensas, responsáveis pelos ventos fortes que atingiram o Paraná.

Nesta terça-feira (23/09), o ciclone extratropical já se afastou do estado, mas deixou como consequência uma queda acentuada nas temperaturas. Em Curitiba, a mínima registrada foi de 7 ºC, com sensação térmica de frio acentuada por causa das rajadas de vento que chegaram a 32 km/h.

Na Região Metropolitana, os termômetros marcaram 4,6 ºC em Fazenda Rio Grande e 3,5 ºC em Lapa, colocando as duas cidades entre as mais frias do dia. No interior, o destaque foi para Palmas, que registrou a menor mínima do Paraná, com apenas 2,1 ºC.

As intempéries do tempo, causadas pela passagem do ciclone extratropical junto com uma frente fria, deixam, ainda na manhã desta terça-feira, 3,3 mil unidades consumidoras sem energia em Curitiba.

Previsão do tempo para Curitiba

Apesar do frio e intempéries causadas pelo ciclone extratropical, não há previsão de novos temporais. O Simepar aponta que a terça-feira será de tempo estável, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica. Somente o Litoral pode registrar chuvas fracas e isoladas.

As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 25 ºC em nenhuma região. Na capital, a previsão é de 20 ºC, com céu claro e sem nebulosidade. Esse cenário de tempo firme deve se manter até quinta-feira (25), quando a faixa Leste do Paraná volta a ter previsão de chuvas. O resfriamento, no entanto, continua até sexta-feira (26), quando Curitiba deve ter mínima de 8 ºC e máxima de apenas 14 ºC.

