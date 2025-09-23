Mega falta de água em Curitiba e região afeta 36 bairros: Confira a lista completa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 8h desta terça-feira (23), a Sanepar realiza a manutenção do sistema de abastecimento. A intervenção envolve reparos em bombas e motores que necessitam de ajustes técnicos. Por causa dos trabalhos, o fornecimento será suspenso temporariamente e só deve ser normalizado gradualmente até a madrugada de quarta-feira (24).

Ao todo, 36 bairros de quatro cidades da Região Metropolitana de Curitiba serão impactados pela medida. A capital será a cidade mais atingida, com 17 bairros que podem registrar falta de água durante o período de manutenção. Confira a lista:

Augusta;

Butiatuvinha;

Cascatinha;

Cidade Industrial;

Fazendinha;

Lamenha Pequena;

Orleans;

Pilarzinho;

Santa Felicidade;

Santo Inácio;

São Braz;

São Miguel;

Bigorrilho;

Campina do Siqueira;

Campo Comprido;

Mossunguê;

Riviera.

Na RMC, Almirante Tamandaré tem sete bairros que podem registrar desabastecimento: Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, Santa Fé, Santa Maria, São Jorge/Cachoeira, Solar Tanguá/Nossa Senhora do Pilar e Tanguá.

Em Araucária, serão nove localidades: Barigui, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Chapada, Iguaçu, São Miguel e Thomaz Coelho. Já em Campo Largo, a suspensão atingirá quatro bairros: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho e Vila Torres 1.

Recomendações

A retomada no abastecimento deve acontecer de forma gradual a partir das 4h de quarta-feira (24). Durante esse período, a Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

