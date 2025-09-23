Após 24h do vendaval, Curitiba ainda tem 3,3 mil imóveis sem luz

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 24 horas depois das fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos, 3.374 unidades consumidoras permanecem sem energia elétrica em Curitiba nesta terça-feira (23/09). Segundo a Copel, responsável pelo restabelecimento do serviço, o pico do apagão foi de 1,1 milhão de imóveis sem luz em todo o Paraná na manhã de segunda-feira (22/09), sendo 62 mil apenas na capital.

No início da manhã, conforme o boletim das 7h, o balanço ainda apontava 75.920 unidades consumidoras desligadas em várias regiões do estado, incluindo municípios da Região Metropolitana de Curitiba. A capital lidera o ranking da falta de energia, seguida por São José dos Pinhais (2,8 mil), Doutor Ulysses (1,8 mil), Pinhais (1,3 mil), Colombo (1 mil) e Almirante Tamandaré (1 mil).

De acordo com a Copel, equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento. Os trabalhos continuarão até que todos os consumidores sejam religados. A companhia classificou as chuvas registradas na segunda-feira (22) como o maior evento climático severo enfrentado neste ano.

Desligamentos pelo Paraná

A concentração de imóveis sem energia é maior nas regiões Leste e Centro-Sul do Paraná. Pitanga aparece no topo da lista, com 7,9 mil unidades consumidoras desligadas, seguida de Curitiba, com 3,3 mil.

Também se destacam Ortigueira (2,4 mil desligamentos), Ponta Grossa (1,6 mil) e Londrina (1,6 mil). Outras cidades menores em todas as regiões do Paraná também registraram quedas expressivas no fornecimento, impactando moradores e serviços essenciais.

Impactos causados pelas chuvas

As chuvas da manhã de segunda-feira vieram acompanhadas de rajadas de vento que chegaram a 74 km/h, além de descargas elétricas em Curitiba. O volume acumulado provocou alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e longas interrupções no fornecimento de energia em todo o Paraná.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade foi causada pela passagem de uma frente fria combinada com a atuação de um ciclone extratropical. Para esta terça-feira, a previsão indica tempo firme em Curitiba, sem expectativa de novas pancadas de chuva. No litoral, porém, podem ocorrer precipitações fracas e isoladas ao longo do dia.

