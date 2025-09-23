Duplicação da PR-412 entre Paraná e Santa Catarina vai custar R$ 254,5 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), publicou a declaração de vencedor do edital de duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, na região do Litoral. O trecho tem 12,81 quilômetros.

A Construtora Luiz Costa Ltda., em consórcio com a Ellenco Construções Ltda. e a Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda., utilizando a denominação Consórcio Construtor Litoral PR-412, venceu a disputa com a proposta de preço negociada de R$ 254,5 milhões e por ter a documentação habilitada por comissão de contratação do DER/PR.

O consórcio foi o segundo classificado na sessão de disputa de preços, com a primeira participante sendo desclassificada por não apresentar os documentos exigidos em edital e por ter realizado proposta de preço considerada inexequível para a obra. Com esta publicação tem início o prazo para interposição de recurso por parte das demais participantes.

Detalhes da obra da PR-412

O trecho contemplado começa no km zero da PR-412, na divisa entre os estados, e segue até o km 12,81, na interseção em nível de acesso para o Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros e os acostamentos para 2,5 metros, com a pista nova tendo as mesmas dimensões. Elas serão separadas por um canteiro central de 2,2 metros de largura.

No entroncamento com a PR-808, na altura do km 8, será readequada a interseção em nível e construído novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual. A partir deste ponto também será implantada ciclovia, que segue até o perímetro urbano de Guaratuba.

A atual ponte sobre o Rio da Praia será demolida e substituída por uma galeria tripla de concreto de 2m x 2m, e a interseção no perímetro urbano será substituída por um viaduto. O trecho também terá três novos retornos em nível, no km 3,4, km 5,72 e km 10,88.

O trecho também receberá novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia, seguida pela execução dos serviços da obra. Após contratação e emissão de ordem de serviço, serão 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação.