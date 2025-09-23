Pequeno Príncipe fica mais de 24 horas sem luz após ciclone

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois ambulatórios do Hospital Pequeno Príncipe ficaram sem luz desde a manhã de segunda-feira (22) até o início da tarde desta terça-feira (23). A informação de que a energia foi restabelecida no local foi confirmada por volta das 15h.

Conforme a comunicação do hospital, a falta de energia nos ambulatórios de especialidades gerou o remanejamento para outros espaços e o reagendamento de outras consultas.

A falta de luz foi registrada após um temporal atingir Curitiba e outras cidades do Paraná entre a noite de domingo (21) e a madrugada de segunda (22). Segundo o hospital, as consultas de urgência, emergências e demais atendimentos continuaram funcionando normalmente durante todo este tempo.

Caos por toda cidade

De acordo com a Copel, até 12, 63 mil unidades consumidoras continuavam sem energia em todo Paraná. Apenas em Curitiba, 2,5 mil unidades se mantinham desligadas.

Não há previsão de quando a cidade será completamente atendida pela companhia. Conforme a Copel, equipes trabalham para resolver o problema.