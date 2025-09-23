Curitiba

Pequeno Príncipe fica mais de 24 horas sem luz após ciclone

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 23/09/25 17h43
Foto: Divulgação

Dois ambulatórios do Hospital Pequeno Príncipe ficaram sem luz desde a manhã de segunda-feira (22) até o início da tarde desta terça-feira (23). A informação de que a energia foi restabelecida no local foi confirmada por volta das 15h.

Conforme a comunicação do hospital, a falta de energia nos ambulatórios de especialidades gerou o remanejamento para outros espaços e o reagendamento de outras consultas.

+ Leia mais

A falta de luz foi registrada após um temporal atingir Curitiba e outras cidades do Paraná entre a noite de domingo (21) e a madrugada de segunda (22). Segundo o hospital, as consultas de urgência, emergências e demais atendimentos continuaram funcionando normalmente durante todo este tempo.

Caos por toda cidade

De acordo com a Copel, até 12, 63 mil unidades consumidoras continuavam sem energia em todo Paraná. Apenas em Curitiba, 2,5 mil unidades se mantinham desligadas.

Não há previsão de quando a cidade será completamente atendida pela companhia. Conforme a Copel, equipes trabalham para resolver o problema.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna