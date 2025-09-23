Explosão de transformador deixa parte de avenida de Curitiba sem luz por mais de 27 horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde as 5h da manhã desta segunda-feira (22/09), moradores da Avenida Iguaçu, no bairro Rebouças, enfrentam a falta de energia elétrica. As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento provocaram a explosão de um transformador localizado na avenida entre as ruas Nunes Machado e Brigadeiro Franco. A situação causa preocupação adicional porque, no trecho afetado, funciona o Hospital Sugisawa, além de outros comércios.

>> Atualização: Perto das 13h15 desta terça-feira uma equipe da Copel estava no local para o conserto do transformador.

Segundo Vinicius Figueiredo, morador da região, até as 11h desta terça-feira nenhum reparo havia sido realizado. “Já solicitamos reparo para a Copel, mas ainda nada. Alimentos já estão sendo perdidos nas geladeiras. Inclusive, a churrascaria Fogo Forte precisou contratar um gerador para poder manter as carnes refrigeradas”, relatou.

Confira um vídeo do local:

Moradores do mesmo edifício informaram que receberam previsão inicial de restabelecimento da energia às 9h, mas o prazo não foi cumprido. A justificativa repassada pela companhia foi de que equipes estavam priorizando áreas consideradas mais urgentes, embora houvesse o compromisso de atuar também no Rebouças assim que possível.

Hospital na base do gerador de energia

No hospital, a administração confirmou à Tribuna do Paraná que exames e atendimentos seguem sendo realizados normalmente, mas desde cedo as atividades dependem do uso de geradores para manter a estrutura em funcionamento.

E aí, Copel??

Em nota, a Copel informou que por volta das 12h30 havia 63 mil unidades consumidoras sem energia no Paraná. “As equipes da companhia estão mobilizadas no religamentos de todos os clientes em todas as regiões do Estado. Ao longo da noite e madrugada, mais de 2 mil ocorrências foram atendidas pela Copel restabelecendo o fornecimento da energia a mais de 130 mil domicílios em todo o Estado. Curitiba tem 2,5 mil unidades consumidoras desligadas neste momento. Os trabalhos seguem em todas as cidades até que todos os clientes sejam religados”, diz a nota.

No último boletim divulgado pela empresa, às 7h, mais de 3,3 mil unidades consumidoras permaneciam sem energia elétrica em Curitiba em consequência do temporal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉