Nova academia de Curitiba vai funcionar em shopping que será inaugurado em outubro

Antes mesmo da inauguração do mais novo shopping de Curitiba – o Flow Open Mall – no próximo dia 10 de outubro a Ultra Academia inicia suas atividades com um evento de pré-lançamento. Localizados no bairro Uberaba, o centro comercial e a academia passam a ser opções de lazer para os moradores de toda a região no mês que se avizinha. A abertura propriamente dita será junto com o Flow.

Primeira e única academia do Sul do Brasil com selo Powered by Life Fitness / Hammer Strength a Ultra apresenta um projeto arquitetônico diferenciado e moderno, oferecendo aos frequentadores o conceito “longe de treino”, alinhado às última tendências do setor. Como diferenciais que saltam aos olhos está a presença de um jardim integrado, sistema de som da BOSE e equipamentos novos e modernos.

O horário de funcionamento tem por objetivo atender à diversos tipos de público. As portas vão abrir a partir das 5h. O estacionamento será gratuito por 4 horas para que for cliente da academia. Serão ofertadas aulas coletivas e treinos em diversar modalidades, como pilates, yoga, jump, zumba, fitDance, core (abdominal) e alongamento. As aulas de spinning terão bicicletas da Life Fitness.

A Ultra vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 5h às 23h, sábado, domingo e feriados das 7h às 18h. A academia fica no Flow Open Mall, Avenida Comendador Franco, 6992, Uberaba.