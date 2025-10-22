Curitiba ganha novo supermercado nesta quinta-feira; Onde fica?

A nova unidade do supermercado Festval, no bairro Juvevê, em Curitiba, será inaugurada nesta quinta-feira (23/10), às 9 horas. Localizado na Avenida João Gualberto, nº 1373, o local já abrigou antigas bandeiras do varejo, como Mercadorama, Walmart e, mais recentemente, o Nacional.

A loja do Juvevê é uma das quatro unidades herdadas da rede Nacional, adquiridas pelo Festval em dezembro de 2024. As demais localizações ficam no Bacacheri, Rebouças (Praça Ouvidor Pardinho) e Centro (Praça Osório). Todas já estão em funcionamento, restando apenas a inauguração do novo endereço no Juvevê para completar o ciclo de aberturas.

Assim como nas inaugurações recentes, o novo espaço deve seguir o padrão da marca. O modelo inclui setores diferenciados, como adega, floricultura, floricultura, área de importados, cafeteria e Espaço Gourmet, que têm atraído um público variado, desde consumidores que buscam conveniência até os que valorizam produtos especiais e atendimento personalizado.

Com essa nova abertura, o Festval encerra a fase de expansão iniciada com a compra das lojas, que gerou cerca de 800 novas vagas de emprego em Curitiba. Além dessas, uma nova loja está em construção no Bacacheri, no terreno onde funcionava o antigo Moinho Curitibano, na Rua Nicarágua. O empreendimento deve ser uma das âncoras de um novo centro comercial planejado para revitalizar a região e movimentar o comércio local.

