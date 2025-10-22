Fã acampa há 5 dias na Pedreira à espera do show do Guns N’ Roses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que você faria para chamar a atenção do seu ídolo? Diogo Rosa, de 36 anos, decidiu enfrentar chuva, frio e perrengues ao acampar em frente à Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, onde a banda Guns N’ Roses se apresenta no dia 28 de outubro.

O morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), conta que está dormindo em uma barraca desde o último sábado (18/10). Questionado sobre o motivo de tamanho empenho, Diogo explica que é para chamar a atenção de Axl Rose, o vocalista.

“Eu conheci a banda vendo o vídeo clipe de November Rain, na MTV, quando eu tinha 13 anos. Foi amor à primeira vista. Pra mim, é muito mais que uma música, uma banda, eu me identifico com o Axl. Hoje ele é um cara que superou os seus demônios, e eu me inspiro para superar os meus também”, conta.

Segundo o fã, ele sofre de depressão desde muito pequeno e, após conhecer os trabalhos da banda, ele se tornou uma pessoa melhor e menos tímida.

Conhecidos têm ajudado na saga

Para realizar o sonho e manter o acampamento de pé, Diogo explica que conta com a ajuda de, aproximadamente, 20 pessoas, entre amigos e familiares.

“É toda uma força tarefa, porque sozinho não aguentamos. Então eles têm me auxiliado com alimento, suporte, ajudando nos custos, trazendo mimos”, explica.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Apesar das visitas frequentes, Diogo diz que tem passado as noites sozinho. Mesmo diante do medo, ele conta que a fé em Deus o mantem focado na realização do seu sonho. “A energia aqui é boa, acho que dessa vez eu vou conhecer ele”.

A paixão de Diogo está eternizada na pele e nas antigas memórias. Pelo corpo do fã, há 20 tatuagens em homenagem à banda.

Além disso, não é a primeira vez que Diogo acampa à espera do Guns. Dos oito shows que ele garantiu ingresso, esse é o terceiro acampamento. O primeiro foi em 2016, quando ele acampou por 18 dias, e o segundo em 2022, quando ele acampou por cinco.

De todas as experiências, a atual está sendo a mais desafiadora, garante o fã. Segundo ele, o maior perrengue tem sido o clima.

“Aqui na Pedreira bate muito sol, mas também um vento gelado. Então vem gripe, rinite, tudo. Estou um pouco queimado e gripado”.

E se o sonho virar realidade?

Segundo Diogo, ele se preparou desde o início do ano para este momento. Agora, ele aguarda ansiosamente poder ouvir sua música favorita: “There Was a Time”. Para o fã, a canção é o seu remédio diário contra a depressão.

Questionado se o sonho se tornar realidade o que ele vai falar ao cantor, Diogo diz que não sabe e pensar nisso o deixa emocionado. “Acho que iria agradecer por ser quem ele é e pediria para que ele não mudasse”, afirma.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Sobre o show

O show do Guns N’ Roses em Curitiba faz parte da turnê mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“. Após passar por outras cidades do Brasil, a banda chega a Curitiba para uma apresentação no dia 28 de outubro.

A previsão da abertura dos portões é às 16h e o início do show está previsto para às 20h. A venda dos últimos ingressos ocorre pelo site Bilheteria Digital. O valor da entrada varia entre R$ 840 e R$ 1.680 (sem taxas).