Fã acampa há 5 dias na Pedreira à espera do show do Guns N’ Roses

O que você faria para chamar a atenção do seu ídolo? Diogo Rosa, de 36 anos, decidiu enfrentar chuva, frio e perrengues ao acampar em frente à Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, onde a banda Guns N’ Roses se apresenta no dia 28 de outubro.
O morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), conta que está dormindo em uma barraca desde o último sábado (18/10). Questionado sobre o motivo de tamanho empenho, Diogo explica que é para chamar a atenção de Axl Rose, o vocalista.
“Eu conheci a banda vendo o vídeo clipe de November Rain, na MTV, quando eu tinha 13 anos. Foi amor à primeira vista. Pra mim, é muito mais que uma música, uma banda, eu me identifico com o Axl. Hoje ele é um cara que superou os seus demônios, e eu me inspiro para superar os meus também”, conta.
Segundo o fã, ele sofre de depressão desde muito pequeno e, após conhecer os trabalhos da banda, ele se tornou uma pessoa melhor e menos tímida.
Conhecidos têm ajudado na saga
Para realizar o sonho e manter o acampamento de pé, Diogo explica que conta com a ajuda de, aproximadamente, 20 pessoas, entre amigos e familiares.
“É toda uma força tarefa, porque sozinho não aguentamos. Então eles têm me auxiliado com alimento, suporte, ajudando nos custos, trazendo mimos”, explica.
Apesar das visitas frequentes, Diogo diz que tem passado as noites sozinho. Mesmo diante do medo, ele conta que a fé em Deus o mantem focado na realização do seu sonho. “A energia aqui é boa, acho que dessa vez eu vou conhecer ele”.
A paixão de Diogo está eternizada na pele e nas antigas memórias. Pelo corpo do fã, há 20 tatuagens em homenagem à banda.
Além disso, não é a primeira vez que Diogo acampa à espera do Guns. Dos oito shows que ele garantiu ingresso, esse é o terceiro acampamento. O primeiro foi em 2016, quando ele acampou por 18 dias, e o segundo em 2022, quando ele acampou por cinco.
De todas as experiências, a atual está sendo a mais desafiadora, garante o fã. Segundo ele, o maior perrengue tem sido o clima.
“Aqui na Pedreira bate muito sol, mas também um vento gelado. Então vem gripe, rinite, tudo. Estou um pouco queimado e gripado”.
E se o sonho virar realidade?
Segundo Diogo, ele se preparou desde o início do ano para este momento. Agora, ele aguarda ansiosamente poder ouvir sua música favorita: “There Was a Time”. Para o fã, a canção é o seu remédio diário contra a depressão.
Questionado se o sonho se tornar realidade o que ele vai falar ao cantor, Diogo diz que não sabe e pensar nisso o deixa emocionado. “Acho que iria agradecer por ser quem ele é e pediria para que ele não mudasse”, afirma.
Sobre o show
O show do Guns N’ Roses em Curitiba faz parte da turnê mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“. Após passar por outras cidades do Brasil, a banda chega a Curitiba para uma apresentação no dia 28 de outubro.
A previsão da abertura dos portões é às 16h e o início do show está previsto para às 20h. A venda dos últimos ingressos ocorre pelo site Bilheteria Digital. O valor da entrada varia entre R$ 840 e R$ 1.680 (sem taxas).