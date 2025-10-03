Mais novo supermercado de Curitiba abre em tradicional praça no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festval inaugura na próxima quinta-feira (09/10) a 30.ª loja da rede em Curitiba, na Praça Osório, no Centro da cidade. A loja ocupa um imóvel que há mais de 50 anos é endereço do setor mercadista. Inicialmente, o local abrigou uma das primeiras unidades do Mercadorama, inaugurada em junho de 1972, e, de lá para cá deu espaço a outras redes antes de ser adquirido pelo Festval, no final de 2024.

A loja fazia parte do “pacote” de negociação com o Nacional (Grupo Carrefour). Outras lojas que tinham esta bandeira e agora são do Festval estão na Praça Ouvidor Pardinho, no Bacacheri e no Juvevê. Com esta nova operação, agora são 36 lojas em todo Paraná, seis em Cascavel.

Com cerca de 1 mil m² de área de vendas, a unidade terá 12 checkouts (caixas), incluindo self-checkouts. O projeto reúne adega, importados, padaria e floricultura. “É uma loja enxuta e completa, alinhada ao ritmo do Centro”, diz Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval.

A proposta, afirma Beal, é atender quem mora e trabalha no entorno com rapidez e atenção. “Nosso diferencial é a experiência de compra e a qualidade do atendimento, com uma equipe próxima, fácil circulação e processos ágeis”, comenta.

A escolha do endereço também resgata a tradição do varejo na região central de Curitiba e em um dos pontos mais emblemáticos da capital, a Praça Osório e sua conexão com a Rua XV de Novembro. “É um ponto marcante, que recebeu marcas queridas por gerações e traz toda a contribuição da família Demeterco para a evolução da cidade. A proposta é renovar o espaço, preservando sua vocação para o supermercado”, complementa.

O Festval Osório é a terceira unidade (de quatro) que o Festval adquiriu do Grupo Nacional, no final de 2024. Depois de uma ampla reforma, as lojas Ouvidor e Bacacheri foram inauguradas em setembro e, nos próximos meses, o Festval Juvevê também entrará em operação.