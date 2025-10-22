Operação Fura-Catraca apreende 37 adolescentes e prende 8 adultos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quinta Operação Fura-Catraca de 2025 resultou na apreensão de 37 menores e na prisão de oito adultos nesta quarta-feira (22/10), em Curitiba. A ação aconteceu na estação-tubo Coronel José Luiz dos Santos, na Regional Boqueirão, e foi realizada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, por meio do Departamento de Inteligência, com apoio da Patrulha do Transporte Coletivo da Guarda Municipal (GM), da Polícia Civil (PC) e da Urbs.

Todos os menores apreendidos foram encaminhados à Delegacia do Adolescente (DA), enquanto os adultos foram levados ao 7º Distrito Policial. O acompanhamento foi realizado pela GM e PC.

Com a operação desta quarta-feira, o número de menores apreendidos em 2025 durante as operações Fura-Catraca já chega a 76, além de 28 adultos presos. O setor de inteligência da GM seguirá identificando pontos críticos indicados pela Urbs para novas ações até o final do ano, visando reforçar a segurança e a regularidade do transporte coletivo.

Giovanni Ribeiro, coordenador de Fiscalização da Urbs, explicou que a operação foi planejada em conjunto com a inteligência da Guarda Municipal e possui caráter preventivo e educativo.

“Estamos atuando em parceria para mitigar as invasões no transporte coletivo. Essas ações são fundamentais para garantir a segurança e evitar prejuízos à população que utiliza o serviço corretamente”, afirmou Ribeiro.

Um dado curioso revelado pelo coordenador é que muitos dos menores apreendidos possuíam cartão-transporte ou passagem, mas mesmo assim optaram por invadir as estações.

“A invasão encarece a tarifa e é uma forma de vandalismo. É importante que os pais conversem com seus filhos, orientem sobre o uso consciente e evitem que passem por constrangimentos, como serem chamados à delegacia”, alertou.

Dispositivos contra fura-catracas

Além das fiscalizações, a Urbs iniciou a instalação de dispositivos contra fura-catracas em 62 estações-tubo de Curitiba. Barreiras de aço estão sendo colocadas para impedir a entrada irregular de passageiros nos ônibus.

A medida busca reduzir os prejuízos financeiros ao sistema de transporte público da capital. Somente em 2025, as invasões causaram prejuízo estimado em R$ 7,5 milhões.