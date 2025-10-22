CNH para moto: obstáculo temido pelos alunos é retirado de exame prático no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) decidiu retirar o obstáculo tipo rampa das pistas de exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A”, destinada a motociclistas. A mudança vem após análises técnicas que apontaram a necessidade de atualização dos padrões operacionais e de infraestrutura, seguindo a Resolução Contran nº 789/2020.

A portaria 835/2025, que entrou em vigor no dia 08 de outubro, estabelece um prazo de 90 dias para que as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do estado façam as adequações necessárias. As unidades precisam ajustar o trajeto do exame para eliminar o uso desse obstáculo durante as avaliações práticas.

De acordo com a nova regra, a retirada do obstáculo não compromete o aprendizado da partida em subida e descida com o veículo. Essa habilidade poderá continuar sendo trabalhada por meio de outros obstáculos que simulem a condição, de maneira segura e supervisionada pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs). “Segundo análises técnicas, os outros obstáculos da pista são suficientes para avaliar o candidato quanto à sua capacidade de pilotagem”, disse o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Detran-PR, Larson Orlando.

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, afirmou que a nova regulamentação vai adequar e padronizar os ambientes, diminuindo riscos de incidentes. “Essa adequação está alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais, e harmoniza o Estado do Paraná com as diretrizes já adotadas em outras unidades da federação e por instituições de referência global”, disse. “Embora tenham prazo, praticamente todas as unidades do Detran-PR já estão atuando de acordo com a nova portaria”.

Dados do Detran-PR mostram que 12.229 exames práticos de moto foram realizados no Paraná durante o mês de setembro. A acadêmica de Engenharia de Software, Giovana Vincensi, foi uma das candidatas aprovadas nesta quarta-feira (22/10), na 1ª Ciretran, em Curitiba. Ela busca a carteira de motorista categoria A para pilotar moto como hobby e destacou que a mudança prioriza a segurança. “Já vi gente cair da moto nesse momento da prova, então acho que foi uma decisão importante, pensando no bem dos alunos”, defendeu.