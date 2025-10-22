Bairro lidera valorização imobiliária em Curitiba, com alta de quase 60%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já tentou comprar um imóvel em Curitiba ultimamente? Se sim, talvez tenha sentido no bolso o que os dados acabam de confirmar: o mercado imobiliário curitibano está pegando fogo em alguns bairros.

Um levantamento recém-divulgado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros voltada para imobiliárias, mostrou que os preços dos imóveis à venda em Curitiba subiram consideravelmente no terceiro trimestre de 2025, quando comparados ao primeiro trimestre deste mesmo ano.

+ Leia mais Frio histórico: Paraná registra temperaturas mais baixas de outubro

E adivinha qual bairro disparou na frente? Campo Comprido surpreendeu com uma valorização impressionante de 59,6%! Por lá, o preço médio dos imóveis fechou o terceiro trimestre em R$ 2,11 milhões. Logo atrás vem o tradicional Batel, com aumento de 53,5%, e Campina do Siqueira, com 44,5%.

“A valorização desses bairros reflete movimentos distintos do mercado curitibano. Em Campo Comprido, o aumento de lançamentos e o interesse por imóveis novos elevaram os preços rapidamente. Já o Batel, tradicional reduto de alto padrão, segue impulsionado pela escassez de terrenos e pela procura consistente por imóveis de luxo. Em Campina do Siqueira, a combinação de localização estratégica, proximidade com o Parque Barigui e melhorias de infraestrutura vem atraindo novos compradores e mantendo o ritmo de valorização”, explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Mas nem tudo são flores no mercado curitibano. Enquanto alguns bairros disparam, outros enfrentam queda nos preços. O São Francisco registrou a maior desvalorização do período (-21,8%), seguido pelo Centro (-4,7%) e Tarumã (-0,8%).

O mais interessante é que a valorização não está restrita apenas aos bairros de alta renda. Segundo Takahashi, “entre os 10 bairros com maior valorização, há imóveis com preços médios que variam de R$ 358 mil a R$ 3 milhões, o que mostra que a alta não se restringe a uma faixa de renda ou padrão construtivo”.

Quando falamos de preços médios, o Batel segue como o bairro mais caro da cidade, com imóveis anunciados por cerca de R$ 3,03 milhões em média. Logo depois vêm Mossunguê (R$ 2,31 milhões) e Seminário (R$ 2,21 milhões). Se você busca opções mais em conta, as melhores apostas são Campo de Santana (R$ 358 mil), Tatuquara (R$ 383 mil) e Sítio Cercado (R$ 492 mil).

“A diferença entre os extremos é expressiva: enquanto o Batel ultrapassa a faixa dos R$ 3 milhões, em bairros como Campo de Santana, os imóveis custam menos de R$ 400 mil. Esse contraste evidencia a diversidade do mercado curitibano e os diferentes perfis de compradores”, completa Takahashi.

Para chegar a esses números, a Loft analisou 27.450 anúncios ativos nas principais plataformas digitais, considerando apenas bairros com pelo menos 200 imóveis listados, garantindo assim consistência estatística no levantamento.

Os 10 bairros com as maiores valorizações no 3T

Bairro Tíquete médio 3T Δ% Tíquete Médio Área média 3T Δ% Área média Campo Comprido R$ 2,11 milhões 59.6% 173 30.2% Batel R$ 3,03 milhões 53.5% 194 36.8% Campina do Siqueira R$ 1,85 milhão 44.5% 143 16.2% Campo de Santana R$ 358 mil 39.4% 74 7.2% Água Verde R$ 1,55 milhão 28.1% 132 7.9% Jd. das Americas R$ 1,21 milhão 27.9% 205 16.8% Cabral R$ 2,00 milhões 27.7% 153 15.4% Seminário R$ 2,21 milhões 26.4% 193 9.5% Mercê R$ 1,69 milhão 24.1% 159 2.2% Cidade Industrial R$ 670 mil 20.0% 99 12.1%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com as maiores quedas no 3T

Bairro Tíquete médio 3T Δ% Tíquete Médio Área média 3T Δ% Área média São Francisco R$ 728 mil -21.8% 81 -12.1% Centro R$ 602 mil -4.7% 60 -14.6% Tarumã R$ 1,14 milhão -0.8% 137 -11.1% Alto da Rua XV R$ 963 mil -0.0% 100 -7.0% Bairro Alto R$ 681 mil 1.7% 124 -6.1% Xaxim R$ 750 mil 3.6% 142 -4.5% Santo Inácio R$ 1,96 milhão 4.2% 226 2.6% Cristo Rei R$ 944 mil 6.2% 92 -5.4% Novo Mundo R$ 589 mil 6.7% 81 -2.6% Alto da Glória R$ 1,33 milhão 6.9% 109 -2.0%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com os maiores tíquetes médios no 3T

Bairro Tíquete médio 3T Δ% Tíquete Médio Área média 3T Δ%

Área média Batel R$ 3,03 milhões 53.5% 194 36.8% Mossunguê R$ 2,31 milhões 12.0% 171 0.3% Seminário R$ 2,21 milhões 26.4% 193 9.5% Campo Comprido R$ 2,11 milhões 59.6% 173 30.2% Bigorrilho R$ 2,09 milhões 16.3% 145 9.4% Cabral R$ 2,00 milhões 27.7% 153 15.4% Santo Inácio R$ 1,96 milhão 4.2% 226 2.6% Campina do Siqueira R$ 1,85 milhão 44.5% 143 16.2% Juvevê R$ 1,78 milhão 10.3% 138 3.2% Mercês R$ 1,69 milhão 24.1% 159 2.2%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com os menores tíquetes médios no 3T

Bairro Tíquete médio 3T Δ% Tíquete Médio Área média 3T Δ% Área média Campo de Santana R$ 358 mil 39.4% 74 7.2% Tatuquara R$ 383 mil 8.6% 80 7.6% Sítio Cercado R$ 492 mil 11.0% 114 1.4% Cajuru R$ 521 mil 11.1% 99 -5.6% Alto Boqueirão R$ 549 mil 11.8% 110 10.0% Pinheirinho R$ 575 mil 19.1% 100 0.4% Novo Mundo R$ 589 mil 6.7% 81 -2.6% Centro R$ 602 mil -4.7% 60 -14.6% Santa Cândida R$ 603 mil 9.5% 106 -7.4% Capão Raso R$ 628 mil 8.3% 103 4.8%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais.