Bairro lidera valorização imobiliária em Curitiba, com alta de quase 60%

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
22/10/25 16h06
Primavera no Paraná
Foto: Gilson Abreu / AEN

Você já tentou comprar um imóvel em Curitiba ultimamente? Se sim, talvez tenha sentido no bolso o que os dados acabam de confirmar: o mercado imobiliário curitibano está pegando fogo em alguns bairros.

Um levantamento recém-divulgado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros voltada para imobiliárias, mostrou que os preços dos imóveis à venda em Curitiba subiram consideravelmente no terceiro trimestre de 2025, quando comparados ao primeiro trimestre deste mesmo ano.

E adivinha qual bairro disparou na frente? Campo Comprido surpreendeu com uma valorização impressionante de 59,6%! Por lá, o preço médio dos imóveis fechou o terceiro trimestre em R$ 2,11 milhões. Logo atrás vem o tradicional Batel, com aumento de 53,5%, e Campina do Siqueira, com 44,5%.

“A valorização desses bairros reflete movimentos distintos do mercado curitibano. Em Campo Comprido, o aumento de lançamentos e o interesse por imóveis novos elevaram os preços rapidamente. Já o Batel, tradicional reduto de alto padrão, segue impulsionado pela escassez de terrenos e pela procura consistente por imóveis de luxo. Em Campina do Siqueira, a combinação de localização estratégica, proximidade com o Parque Barigui e melhorias de infraestrutura vem atraindo novos compradores e mantendo o ritmo de valorização”, explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Mas nem tudo são flores no mercado curitibano. Enquanto alguns bairros disparam, outros enfrentam queda nos preços. O São Francisco registrou a maior desvalorização do período (-21,8%), seguido pelo Centro (-4,7%) e Tarumã (-0,8%).

O mais interessante é que a valorização não está restrita apenas aos bairros de alta renda. Segundo Takahashi, “entre os 10 bairros com maior valorização, há imóveis com preços médios que variam de R$ 358 mil a R$ 3 milhões, o que mostra que a alta não se restringe a uma faixa de renda ou padrão construtivo”.

Quando falamos de preços médios, o Batel segue como o bairro mais caro da cidade, com imóveis anunciados por cerca de R$ 3,03 milhões em média. Logo depois vêm Mossunguê (R$ 2,31 milhões) e Seminário (R$ 2,21 milhões). Se você busca opções mais em conta, as melhores apostas são Campo de Santana (R$ 358 mil), Tatuquara (R$ 383 mil) e Sítio Cercado (R$ 492 mil).

“A diferença entre os extremos é expressiva: enquanto o Batel ultrapassa a faixa dos R$ 3 milhões, em bairros como Campo de Santana, os imóveis custam menos de R$ 400 mil. Esse contraste evidencia a diversidade do mercado curitibano e os diferentes perfis de compradores”, completa Takahashi.

Para chegar a esses números, a Loft analisou 27.450 anúncios ativos nas principais plataformas digitais, considerando apenas bairros com pelo menos 200 imóveis listados, garantindo assim consistência estatística no levantamento.

Os 10 bairros com as maiores valorizações no 3T

BairroTíquete médio 3TΔ% Tíquete MédioÁrea média 3TΔ% Área média
Campo CompridoR$ 2,11 milhões59.6%17330.2%
BatelR$ 3,03 milhões53.5%19436.8%
Campina do SiqueiraR$ 1,85 milhão44.5%14316.2%
Campo de SantanaR$ 358 mil39.4%747.2%
Água VerdeR$ 1,55 milhão28.1%1327.9%
Jd. das AmericasR$ 1,21 milhão27.9%20516.8%
CabralR$ 2,00 milhões27.7%15315.4%
SeminárioR$ 2,21 milhões26.4%1939.5%
MercêR$ 1,69 milhão24.1%1592.2%
Cidade IndustrialR$ 670 mil20.0%9912.1%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com as maiores quedas no 3T

BairroTíquete médio 3TΔ% Tíquete MédioÁrea média 3TΔ% Área média
São FranciscoR$ 728 mil-21.8%81-12.1%
CentroR$ 602 mil-4.7%60-14.6%
TarumãR$ 1,14 milhão-0.8%137-11.1%
Alto da Rua XVR$ 963 mil-0.0%100-7.0%
Bairro AltoR$ 681 mil1.7%124-6.1%
XaximR$ 750 mil3.6%142-4.5%
Santo InácioR$ 1,96 milhão4.2%2262.6%
Cristo ReiR$ 944 mil6.2%92-5.4%
Novo MundoR$ 589 mil6.7%81-2.6%
Alto da GlóriaR$ 1,33 milhão6.9%109-2.0%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com os maiores tíquetes médios no 3T

BairroTíquete médio 3TΔ% Tíquete MédioÁrea média 3TΔ%
Área média
BatelR$ 3,03 milhões53.5%19436.8%
MossunguêR$ 2,31 milhões12.0%1710.3%
SeminárioR$ 2,21 milhões26.4%1939.5%
Campo CompridoR$ 2,11 milhões59.6%17330.2%
BigorrilhoR$ 2,09 milhões16.3%1459.4%
CabralR$ 2,00 milhões27.7%15315.4%
Santo InácioR$ 1,96 milhão4.2%2262.6%
Campina do SiqueiraR$ 1,85 milhão44.5%14316.2%
JuvevêR$ 1,78 milhão10.3%1383.2%
MercêsR$ 1,69 milhão24.1%1592.2%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais

Os 10 bairros com os menores tíquetes médios no 3T

BairroTíquete médio 3TΔ% Tíquete MédioÁrea média 3TΔ% Área média
Campo de SantanaR$ 358 mil39.4%747.2%
TatuquaraR$ 383 mil8.6%807.6%
Sítio CercadoR$ 492 mil11.0%1141.4%
CajuruR$ 521 mil11.1%99-5.6%
Alto BoqueirãoR$ 549 mil11.8%11010.0%
PinheirinhoR$ 575 mil19.1%1000.4%
Novo MundoR$ 589 mil6.7%81-2.6%
CentroR$ 602 mil-4.7%60-14.6%
Santa CândidaR$ 603 mil9.5%106-7.4%
Capão RasoR$ 628 mil8.3%1034.8%

Fonte: Loft, com base nos anúncios nas principais plataformas digitais.

