Frio histórico: Paraná registra temperaturas mais baixas de outubro

Aquele frio intenso que você sentiu no último fim de semana não foi impressão sua. O Paraná está enfrentando temperaturas historicamente baixas para outubro, com quatro estações meteorológicas do Simepar registrando as mínimas mais baixas desde o início das medições.

Sabe aquela massa de ar frio que chegou com tudo depois da frente fria do fim de semana? Pois é, ela causou um declínio nas temperaturas que entrou para a história meteorológica do estado.

Em Cornélio Procópio, os termômetros marcaram 10,4°C na segunda-feira (20/10), estabelecendo um novo recorde de baixa temperatura para outubro desde 2018, quando a estação foi instalada na cidade. Laranjeiras do Sul não ficou para trás e registrou impressionantes 8,3°C, também na segunda-feira, a menor temperatura já registrada para outubro desde 2017.

O distrito de Horizonte, em Palmas, foi ainda mais longe: no domingo (19/10), os termômetros chegaram a incríveis 4,7°C, a temperatura mais baixa para outubro desde que a estação começou a operar em 2019. Já Santo Antônio da Platina marcou 10,1°C na segunda-feira, estabelecendo seu próprio recorde desde 2019.

E não é só o frio que está castigando os paranaenses. O vento tem intensificado aquela sensação de “nossa, que frio é esse?!” neste início de semana. Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar, explica: “A circulação de um sistema de alta pressão no oceano, com giro no sentido anti-horário, favorece aumento dos ventos em todo o estado e transporta umidade do oceano em direção ao continente, induzindo à formação de nuvens na região Leste e nos Campos Gerais”.

Até as 15h30 desta terça-feira (21/10), o vento mostrou sua força em várias regiões. Santa Maria do Oeste registrou uma rajada impressionante de 79,6 km/h às 5h45, seguida por Cornélio Procópio com 73,1 km/h às 2h45. Outras cidades também sentiram a força do vento: Laranjeiras do Sul (66,2 km/h), o distrito de Horizonte em Palmas (64,8 km/h), Cascavel (64,4 km/h) e Santo Antônio da Platina (63 km/h).

Na segunda-feira, Santo Antônio da Platina já havia registrado uma rajada de 61,9 km/h, e no domingo, a cidade liderou o ranking estadual com ventos de 63 km/h. Segundo Furlan, “os ventos seguem mais intensos até o fim de semana. Já as temperaturas sobem gradativamente a partir desta quarta-feira (22/10) em todas as regiões do Estado”.

Mas não foram só as mínimas que entraram para a história. As temperaturas máximas também foram as mais baixas já registradas em outubro em várias estações do Simepar – ou seja, nunca o calor do dia foi tão pouco intenso neste mês. Os destaques ficam para Pato Branco e Cerro Azul, que tiveram as máximas mais baixas desde 1997.

Apesar de tantos recordes de frio, ainda é cedo para dizer que outubro de 2025 será um mês abaixo da média. Os meteorologistas preveem que os próximos dez dias terão temperaturas bem mais elevadas, o que pode equilibrar a média mensal.

Confira as máximas mais baixas já registradas para outubro:

Altônia: 18,1°C (07/10/2025) – desde 2017

APPA Antonina: 16,1°C (07/10/2025) – desde 2014

Cerro Azul: 15,8°C (07/10/2025) – desde 1997

Irati: 11,8°C (07/10/2025) – desde 1999

Francisco Beltrão: 15,6°C (08/10/2025) – desde 2010

Guarapuava: 12,6°C (07/10/2025) – desde 1997

Laranjeiras do Sul: 15°C (08/10/2025) – desde 2017

Distrito de Horizonte, em Palmas: 11°C (08/10/2025) – desde 2019

Paranaguá: 16,1°C (07/10/2025) – desde 2012

Pato Branco: 14,1°C (08/10/2025) – desde 1997

Pinhão: 14,8°C (07/10/2025) – desde 2003

Guaraqueçaba: 15,4°C (07/10/2025) – desde 2011